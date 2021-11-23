Ankara’da 'Güneşler’ ile 'Siteler’ suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 suç örgütü grubunun, kent genelinde faaliyet yürüttüğünü tespit etti. ’Güneşler’ isimli suç örgütü üyelerinin, Çankaya ilçesi başta olmak üzere kent genelindeki eğlence mekanlarına zorla ortak oldukları saptandı. ’Siteler’ isimli suç örgütü üyelerinin ise Altındağ ilçesi başta yine kent genelinde yürüttüğü faaliyette, özellikle mobilyacı esnafından ’haraç’ adı altında zorla para aldığı belirlendi. 2 suç örgütüne yönelik bu sabah şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda ’Siteler’ suç örgütü lideri Ö.Ç., ’Güneşler’ suç örgütü lideri Ö.G.’nin de aralarında bulunduğu toplam 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 tabanca, 125 fişek, 2 tüfek, 1 balistik yelek, 71 uyuşturucu madde içeren hap, haksız kazançla elde edildiği değerlendirilen 55 bin lira, 60 şişe sahte içki ve 5 bin 500 kaçak sigara ele geçirildi.

KADINLARI BORÇLANDIRIP, FUHUŞ YAPTIRMIŞLAR

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’Güneşler’ suç örgütü üyelerinin, silah tehdidi ile ortak oldukları eğlence mekanlarında elde ettikleri kazançla tefecilik yaptıkları ve genellikle zor durumda olan yabancı uyruklu kadınlara para vererek, borçlandırdıkları belirlendi. Borçlarını ödeyemeyen yabancı uyruklu kadınları, pasaportlarına el koyup, ortak oldukları eğlence mekanlarında çalıştırdıkları ve fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Ayrıca eğlence mekanlarında müşterilere de fazla hesap çıkarıldığı, ödemek istemeyenlerin darbedildiği saptandı.

ESNAFTAN 3 MİLYON LİRA TOPLAMIŞLAR

’Siteler’ suç örgütünün ise mobilya ve müteahhitlik işi yapanları hedef aldığı, kiraladıkları lüks araçlarla kalabalık grup halinde dolaştıkları, siteler sanayi bölgesindeki mobilya işiyle uğraşan esnafın iş yerlerine girdikleri ve böylece korkutarak gözdağı vermeye çalıştıkları saptandı. Buradaki esnaftan ’haraç’ adı altında zorla para alan çete üyelerinin, vermeyenleri lüks araçların içinde darbettikleri belirlendi. Bu şekilde yaklaşık 3 milyon liralık haksız gelir sağlayan suç örgütünden korkan esnafın iş yerlerini kapattığı ve memleketlerine döndükleri öğrenildi. Suç örgütlerine yönelik soruşturma sürdürülüyor.