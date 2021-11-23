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Son dakika... Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

#Asgari Ücret#Vergi İndirimi#2022 Asgari Ücret
Son dakika... Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin görüşmelerle ilgili, "Asgari ücrette görüşmeler aralık ayının son haftasına kadar devam ediyor daha sonra rakam açıklanıyordu. Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" açıklamasında bulundu.

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Kabine Toplantısı ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin soruları yanıtladı. Bakan Bilgin asgari ücrete dair merak edilenleri açıkladı. Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin 1 Aralık'ta başlayacağını belirtti.

Bakan Bilgin, "Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Bilgin ayrıca bir araştırma yaptırıldığından bahsetti. Araştırma hem işçi hem de işveren tarafında yaptırıldığını belirten Bakan Bilgin, "Araştırma verilerine göre uzlaşabileceğiz" ifadesinde bulundu.

Araştırma verileri çarşamba günü neticelenecek. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Bir sonraki kabinede de araştırma sonuçları duyurulacak.

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ASGARİ ÜCRET İÇİN FORMÜLLERİ SIRALADI

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Bakan Bilgin asgari ücretteki formüllerle ilgili de açıklamada bulundu.

Bakan Bilgin öncelikle vergi indirimi formülünden bahsetti. Destek formülü üzerinde de çalışıldığını belirten Bakan, 'Vergi indirimi işin içinde. İşverenin ödeyeceği bir rakam olacak" dedi.

Daha önceden asgari ücrete 75 TL devlet desteği vardı ve bu da Bakan Bilgin'e sorulan sorular arasındaydı. Bakan Bilgin işverene devlet desteğiyle ilgili "Uygulanıp sona erdiğini" belirtti ve  "İşverene destek vermeyeceğiz işçilere destek vereceğiz" dedi. 

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KADEMELİ ASGARİ ÜCRETE KAPILARI KAPADI

Bakan Bilgin, masadaki başka seçeneğin de işçilere destek olacağını belirtti. Bakan, "Masada hem vergi indirimi hem de doğrudan devlet desteği seçeneği var. Alternatifler var. Araştırmamızdan sonra karar verilecek" dedi.

Kademeli asgari ücrete kapıları kapatan Bakan Bilgin, "Kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz, işveren büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" dedi.

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