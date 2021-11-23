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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 07:01 | 

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle arttırıyor

Yeni yılın asgari ücreti için tüm taraflar aynı yönde açıklamalar yapıyor. Çalışanlar bizzat enflasyonun olumsuz etkisini yaşayan kesim. Hükümet de, işverenler de ‘enflasyonun üzerinde artış olmalı’ diyor.

Ahmet KARABIYIK
Ahmet KARABIYIK
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Ahmet KARABIYIK
Ahmet KARABIYIK
1
Asgari ücretin belirlenme sürecini bu üç taraf birlikte yürütüyor. Dolayısıyla üç taraf da aynı yönde açıklama yapmışken dileyelim bu yıl asgari ücret mutabakatla belirlensin.
2
Çalışma barışına da ciddi katkı sağlar oybirliğiyle belirlenecek asgari ücret. 2019 yılında da asgari ücreti oybirliğiyle belirlenmişti. Asgari ücret geçmiş yıllarda genelde işçilerin muhalefetine karşılık hükümet ve işverenin çoğunluk oylarıyla belirlendi.
3
2016’nın asgari ücreti belirlenirken bir sürpriz olmuş ve işverenin muhalif kalmış, hükümet ve işçi temsilcilerinin oy çokluğuyla ücret kesinleşmişti.
4
Yüzde 30 oranında artışla net 1.000 liradan, 1.300 liraya çıkmıştı. 2016’dan bugüne hangi yıl hangi tutar ve oranda asgari ücretin artış yapıldığı ve belirleyen tarafların oy tercihleri aşağıdaki tablodan görülebilir.
5TABLO I- ASGARİ ÜCRET HANGİ YIL HANGİ OYLARLA BELİRLENDİ

TABLO I- ASGARİ ÜCRET HANGİ YIL HANGİ OYLARLA BELİRLENDİ?

2015’den 2016’ya

Yeni yılın Net asgari ücreti: 1.300,01

Artış Tutarı: 299,47

Artış Oranı: 0,30

İşverenin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla

6
2016’dan 2017’ye

Yeni yılın Net asgari ücreti: 1.404,07

Artış Tutarı: 104,06

Artış Oranı: 0,08

İşçilerin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla

7
2017’den 2018’e

Yeni yılın Net asgari ücreti: 1.603,12

Artış Tutarı: 199,06

Artış Oranı: 0,14

İşçilerin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla

8
2018’den 2019’a

Yeni yılın Net asgari ücreti: 2.020,91

Artış Tutarı: 417,78

Artış Oranı: 0,26

Tarafların oy birliğiyle

9
2019’dan 2020’ye

Yeni yılın Net asgari ücreti: 2.324,71

Artış Tutarı: 303,80

Artış Oranı: 0,15

İşçi temsilcileri oylamaya katılmadı, katılanların oybirliğiyle

10
2020’den 2021’e

Yeni yılın Net asgari ücreti: 2.825,90

Artış Tutarı: 501,20

Artış Oranı: 0,22

İşçilerin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla

11
Asgari Ücret Tespit komisyonu, en az on üyenin katılımı ile toplanıyor ve oyların çoğunluğu ile karar alınıyor. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor.
12
Kararın Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında yeni yılın asgari ücreti yürürlüğe giriyor. Asgari Ücret Tespit komisyonunda; Hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler adına Türk-İş, işverenler adına TİSK yer alıyor.
13AGİ MAAŞI NASIL ARTTIRIYOR

AGİ MAAŞI NASIL ARTTIRIYOR?

Çalışanlar her ay bordrolarında görür Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalemini. İşverenler bu tutarı bir yandan çalışanlarına öderken diğer yandan Maliye’ye ödeyecekleri gelir vergisinden düşerler.
14
Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. 2021 için bu tutar bekâr bir çalışan için aylık 268,31 liraya denk gelmekte.
15
Çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı çalışanlara ilave olarak ödenecek AGİ tutarları Tablo II’ den görülebilir.
16TABLO II. EŞ VE ÇOCUKLARIN NET MAAŞA ETKİSİ

TABLO II. EŞ VE ÇOCUKLARIN NET MAAŞA ETKİSİ

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Bekâr

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -

17
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -

18
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Bir Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.866,15

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 40,25

19
Asgari Ücrete AGİ Etkisi:Evli, Eşi Çalışan, İki Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.906,40

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 80,49

20
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Üç Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.960,06

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 134,16

21
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Dört Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.986,89

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 160,99

22
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Beş Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 3.013,72

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 187,82

23
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşin Geliri Olmayan

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.879,57

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 53,66

24
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışmayan, Bir Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.919,81

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 93,91

25
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışmayan, İki Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.960,06

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 134,16

26
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışmayan, Üç Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 3.013,72

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 187,82

Ahmet KARABIYIK
Ahmet KARABIYIK
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