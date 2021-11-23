Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle arttırıyor
Yeni yılın asgari ücreti için tüm taraflar aynı yönde açıklamalar yapıyor. Çalışanlar bizzat enflasyonun olumsuz etkisini yaşayan kesim. Hükümet de, işverenler de ‘enflasyonun üzerinde artış olmalı’ diyor.
Asgari ücretin belirlenme sürecini bu üç taraf birlikte yürütüyor. Dolayısıyla üç taraf da aynı yönde açıklama yapmışken dileyelim bu yıl asgari ücret mutabakatla belirlensin.
2016’nın asgari ücreti belirlenirken bir sürpriz olmuş ve işverenin muhalif kalmış, hükümet ve işçi temsilcilerinin oy çokluğuyla ücret kesinleşmişti.
TABLO I- ASGARİ ÜCRET HANGİ YIL HANGİ OYLARLA BELİRLENDİ?
2015’den 2016’ya
Yeni yılın Net asgari ücreti: 1.300,01
Artış Tutarı: 299,47
Artış Oranı: 0,30
İşverenin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla
Yeni yılın Net asgari ücreti: 1.300,01
Artış Tutarı: 299,47
Artış Oranı: 0,30
İşverenin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla
Asgari Ücret Tespit komisyonu, en az on üyenin katılımı ile toplanıyor ve oyların çoğunluğu ile karar alınıyor. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor.
AGİ MAAŞI NASIL ARTTIRIYOR?
Çalışanlar her ay bordrolarında görür Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalemini. İşverenler bu tutarı bir yandan çalışanlarına öderken diğer yandan Maliye’ye ödeyecekleri gelir vergisinden düşerler.