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Ankara'da fuhuş çetesi lideri, FETÖ'den açığa alınan eski astsubay çıktı

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#ANKARA#FETÖ#Terör
Ankarada fuhuş çetesi lideri, FETÖden açığa alınan eski astsubay çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 13:59

Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli, gözaltına alındı. 13 kadının da kurtarıldığı operasyonda yakalanan Yaşar D.'nin, suç grubuna liderlik yaptığı ayrıca FETÖ/PDY'den açığa alınan eski astsubay olduğu ortaya çıktı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 'insan ticareti', 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlarına yönelik Sincan ve Etimesgut ilçelerinde çalışma başlattı. Bu kapsamda 9 kişilik suç grubu, tespit edildi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskınlarda; FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle 2016'da açığa alınan, mesleğe döndükten sonra 2019'da yine aynı gerekçeyle görevden alınan eski astsubay Yaşar D. ile 8 şüpheli yakalandı.

Ankarada fuhuş çetesi lideri, FETÖden açığa alınan eski astsubay çıktı

13 KADIN KURTARILDI

Yaşar D.'nin, diğer şüphelilere liderlik edip, yönlendirdiği belirlendi. Operasyonda ayrıca 2'si yabancı 13 kadın da kurtarıldı. Yaşar D., polisteki ifadesinde, taksici gibi kadınları adreslere götürüp getirdiğini ve başka bir şey yapmadığını öne sürdü.

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Ankarada fuhuş çetesi lideri, FETÖden açığa alınan eski astsubay çıktı

Şüphelilerin, fuhuş için uyuşturucu kullandırdıkları, kadınları zorla bağımlı hale getirdikleri, kabul etmeyenleri ise tehdit ettikleri ortaya çıktı. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankarada fuhuş çetesi lideri, FETÖden açığa alınan eski astsubay çıktı

Öte yandan fuhşa yer temin edildiği gerekçesiyle 2 otele yönelik işlem yapıldı.

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