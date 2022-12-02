Son dakika: Ve Kremlin sessizliğini bozdu... ABD'nin 'Putin' teklifine Rusya'dan yanıt!

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Aylardır devam eden Ukrayna savaşında önemli gelişmeler yaşanıyor.

ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın mantıklı bir şekilde sona ermesinin tek yolunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'dan çekilmesi olduğunu belirterek, “Eğer Putin, gerçekten bu savaşı bitirmenin bir yolunu bulmaya karar verirse onunla konuşmaya hazırım” demişti.

Biden'ın bu açıklamasında Rusya'dan yanıt geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin’in Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak için müzakerelere açık olduğu, ancak ABD'nin Ukrayna'da Rusya'nın kendisine ait olduğunu iddia ettiği yeni bölgeleri tanımaması nedeniyle müzakereler için ortak bir zemin bulmanın zor olduğu bildirildi.

Açıklamada Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığının altı çizildi.

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ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada, Putin ile acil bir temasa geçme planı olmadığını, ancak Ukrayna'daki savaşı sona erdirmekle ilgilenirse Rusya cumhurbaşkanı ile konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Biden, bunu yalnızca NATO müttefikleriyle istişare ederek yapacağını söyledi.

İŞTE RUSYA'NIN BARIŞ ŞARTLARI

Kremlin Sözcüsü Peskov barış görüşmeleri için Ukrayna'ya çağrıda bulundu ve kanın durması için şartları açıklamıştı.

Peskov, Ukrayna'nın Rusya'nın şartlarını yerine getirmeyi kabul etmesi halinde tüm saldırıların son bulabileceğini belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'Ukrayna liderliğinin durumu normale döndürmek için her fırsatı var, durumu Rus tarafının gereklerini yerine getirecek şekilde çözmek için her fırsatı var.'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alman mevkidaşı Olaf Scholz'a Moskova'nın Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırılarının 'kaçınılmaz' olduğunu ve Batı'yı 'yıkıcı' politikalar izlemekle suçladığını söyledi.

Rusya 'özel askeri operasyon' olarak nitelendirdiği savaşın hedeflerini açıklamış, bu hedefler arasında Ukrayna hükümetinin değiştirilmesi de yer almıştı.

HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ MASADA DEĞİL

Rusya'dan 'U' dönüşü gibi bir açıklama gelmiş, Kremlin geçtiğimiz günlerde böyle bir hedeflerinin olmadığını duyurmuştu

Peskov, Rusya'nın 'özel askeri operasyonun' Ukrayna'daki hükümeti değiştirmeyi hedeflemediğini söylemişti.

Putin'in Ukrayna'yı işgalinin amaçlarından birinin Ukrayna'da rejim değişikliği olup olmadığı sorulduğunda Peskov, 'Hayır, başkan bundan zaten bahsetti' yanıtını vermişti.

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Rusya'nın barış şartları arasında Rusya'ya bağlanma kararı alan 4 bölgenin Moskova'ya bırakılması, Kırım'ın görüşme maddesi olmaması yer alıyor.

Rusya ayrıca Ukrayna'nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğinin altını çiziyor. Ukrayna ise her fırsatta işgal altındaki topraklardan Rus askerleri çekilmedikçe masaya oturmayacağını belirtiyor.