59 ilde 'Gazi Turgut Aslan' operasyonu... Bakan Soylu açıkladı: 704 gözaltı kararı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.



İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

FETÖ terör örgütüne düzenli para transferinde bulunulduğu anlaşıldı. Gerek kargo gerek bankamatik üzerinden gerçekleştirilen para trafiği yurt dışı kaynaklıdır.

Burada MASAK Başkanlığı’nın operasyondaki katkısı, Emniyet birimlerinin her birinin ayrı ayrı başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir. Örgüt mensuplarına 3- ila 6 bin lira arasında yurt dışındaki örgüt yöneticiler tarafından Türkiye’deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan sistem.



704 GÖZALTI KARARI



Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında belirttiğim gibi kartsız işlem, kargo içine gizleyerek ve fiziki buluşma ile sağlandı. 704 gözaltı talimatı alındı, 543 kişinin gözaltısı gerçekleşti.

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Biz bunu niye sabah söylemedik, bir şafak baskını yapılmadı. Sebebi çok gizlilik içinde yürütülen bir soruşturma. Bizim teknik cihazlarına, özellikle telefonlarına ihtiyacımız vardı. Şu ana kadar çoğunu sağladık, Gazi Turgut Aslan Operasyonu 59 ilde eş zamanlı olarak icra edilmiştir.

Operasyonla ilgili diğer ayrıntılar EGM tarafından tüm basınla paylaşılacaktır. Ele geçirilen bir para miktarı var. Daha yüksekte bir para miktarının nasıl gerçekleştirildiğini takip ettik. Para miktarından ziyade buradaki yöntem; yolun deşifre edilmesi, çözülmesi ve FETÖ’nün Türkiye’deki güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik atılan adım önemlidir.

Etrafımızdaki coğrafyadaki istikrarsızlığı biliyoruz. Bunu ülkemize yansıtmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğimizi belirtmek isterim.

TURGUT ASLAN KİMDİR?

FETÖ’nün darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı’nda darbeciler tarafından rehin alınan Turgut Aslan, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Koruması şehit olan Aslan, öldü sanılarak darbeciler tarafından bırakılmıştı.





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Geçirdiği operasyonlarla hayata tutunan Aslan, tedavisinden 5 ay sonra gözlerini açabilmiş ve “15 Temmuz için, FETÖ’nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim” demişti. Aslan’a 15 Temmuz’da milli irade ve demokrasiyi savunmak için gösterdiği kahramanca mücadeleden ötürü Devlet Övünç Madalyası verilmişti.



