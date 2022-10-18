Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

59 ilde 'Gazi Turgut Aslan' operasyonu... Bakan Soylu açıkladı: 704 gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#FETÖ
59 ilde Gazi Turgut Aslan operasyonu... Bakan Soylu açıkladı: 704 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 12:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ mali yapılanmasına yönelik düzenlenen ve gizlilikle yürütülen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Operasyona 'Gazi Turgut Aslan' adı verildi. Basın toplantısında Soylu'nun yanında, 15 Temmuz’da darbeciler tarafından başından vurulan, Devlet Övünç Madalyası sahibi Emniyet eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da vardı. Soylu, FETÖ'cülerin örgütü ayakta tutmak için sistematik olarak para aktarıldığının tespit edildiğini, yüzlerce kişinin gözaltına alındığını söyledi. İşte FETÖ'ye darbe vuran operasyonun detayları...

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

FETÖ terör örgütüne düzenli para transferinde bulunulduğu anlaşıldı. Gerek kargo gerek bankamatik üzerinden gerçekleştirilen para trafiği yurt dışı kaynaklıdır.

Burada MASAK Başkanlığı’nın operasyondaki katkısı, Emniyet birimlerinin her birinin ayrı ayrı başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir. Örgüt mensuplarına 3- ila 6 bin lira arasında yurt dışındaki örgüt yöneticiler tarafından Türkiye’deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan sistem.

704 GÖZALTI KARARI

Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında belirttiğim gibi kartsız işlem, kargo içine gizleyerek ve fiziki buluşma ile sağlandı. 704 gözaltı talimatı alındı, 543 kişinin gözaltısı gerçekleşti.

Haberin Devamı

Biz bunu niye sabah söylemedik, bir şafak baskını yapılmadı. Sebebi çok gizlilik içinde yürütülen bir soruşturma. Bizim teknik cihazlarına, özellikle telefonlarına ihtiyacımız vardı. Şu ana kadar çoğunu sağladık, Gazi Turgut Aslan Operasyonu 59 ilde eş zamanlı olarak icra edilmiştir.

Operasyonla ilgili diğer ayrıntılar EGM tarafından tüm basınla paylaşılacaktır. Ele geçirilen bir para miktarı var. Daha yüksekte bir para miktarının nasıl gerçekleştirildiğini takip ettik. Para miktarından ziyade buradaki yöntem; yolun deşifre edilmesi, çözülmesi ve FETÖ’nün Türkiye’deki güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik atılan adım önemlidir.

Etrafımızdaki coğrafyadaki istikrarsızlığı biliyoruz. Bunu ülkemize yansıtmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğimizi belirtmek isterim.

İlgili haber

Ankarada FETÖ operasyonu: 87 gözaltı kararıAnkara'da FETÖ operasyonu: 87 gözaltı kararıHaberi görüntüle

TURGUT ASLAN KİMDİR?

FETÖ’nün darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı’nda darbeciler tarafından rehin alınan Turgut Aslan, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Koruması şehit olan Aslan, öldü sanılarak darbeciler tarafından bırakılmıştı.

59 ilde Gazi Turgut Aslan operasyonu... Bakan Soylu açıkladı: 704 gözaltı kararı

Haberin Devamı

Geçirdiği operasyonlarla hayata tutunan Aslan, tedavisinden 5 ay sonra gözlerini açabilmiş ve “15 Temmuz için, FETÖ’nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim” demişti. Aslan’a 15 Temmuz’da milli irade ve demokrasiyi savunmak için gösterdiği kahramanca mücadeleden ötürü Devlet Övünç Madalyası verilmişti.

59 ilde Gazi Turgut Aslan operasyonu... Bakan Soylu açıkladı: 704 gözaltı kararı

Gözden Kaçmasın

ABDden flaş Yunanistan açıklamasıABD'den flaş Yunanistan açıklamasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#FETÖ

BAKMADAN GEÇME!

Her şey bir eşek şakasıyla başladı... Honduraslı Maradonanın gerçek hikâyesi...

Her şey bir eşek şakasıyla başladı... Honduraslı Maradona'nın 'gerçek' hikâyesi...

#Alexander Lopez
Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor!

#Biontech

BAKMADAN GEÇME!

Her şey bir eşek şakasıyla başladı... Honduraslı Maradonanın gerçek hikâyesi...

Her şey bir eşek şakasıyla başladı... Honduraslı Maradona'nın 'gerçek' hikâyesi...

#Alexander Lopez
Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor!

#Biontech