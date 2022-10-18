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Son dakika... ABD'den flaş Yunanistan açıklaması

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#ABD#Yunanistan#Dünya
Son dakika... ABDden flaş Yunanistan açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 10:49

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake ABD'nin Ege'deki pozisyonunda bir değişiklik olmadığını belirtti ve 'taraf tutmuyoruz' dedi. ABD'li büyükelçi 'Yunanistan ile savunma işbirliğimiz NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye yönelik' ifadesini kullandı.

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ABD'den Ege'deki son gelişmeler ve Yunanistan ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Flake, Washington'un Ege'deki pozisyonunda bir değişiklik olmadığının altını çizdi.

ABD'li elçi 'taraf tutmuyoruz' dedi ve 'Yunanistan ile savunma işbirliğimiz NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye yönelik' ifadesini kullandı.

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Yunanistan'ın geçtiğimiz haftalarda uluslararası hukuku hiçe sayarak Ege'de Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıkmıştı.

Ege Denizi'nde görev uçuşu yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava araçlarıyla (İHA); Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüsündeki Adalar (GASA) Midilli ve Sisam'a, ABD tarafından hibe edilen zırhlı askeri araçları sevkiyatı görüntülemişti.

Flake daha önce yaptığı açıklamada Washington'un Türkiye ile savunma sanayi ticaretini geliştirmesi gerektiğinin altını çizmişti.

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ABD'li elçi 'Türkiye bölge için hem köprü hem de tampon görevi gören vazgeçilmez bir müttefiktir' demişti

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