Ankara'da FETÖ operasyonu!

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma yürütülüyor.

Kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 3'ü muvazzaf subay ve astsubay ile 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi. Operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara