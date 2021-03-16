Ã‡aÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nÄ±n 4 bin metrekarelik bir alanda 19 odada saklanan yaklaÅŸÄ±k 200 bin adli emanet iÃ§inde FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi iÅŸadamlarÄ± YarkÄ±n ailesinden ele geÃ§irilen Ã¼zerinde 9. CumhurbaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Demirel imzasÄ± ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Forsu iÅŸlenmiÅŸ Ã¶zel yapÄ±m bir tabanca da bulunuyor.

SilahÄ±n FETÃ–'ye finansman saÄŸlayan YarkÄ±n ailesinden Ä°hsan YarkÄ±n'a ait olduÄŸu belirtildi. YarkÄ±n ailesi, TÃ¼rkiye'nin bir dÃ¶nem en bÃ¼yÃ¼k beÅŸ Ã§orap Ã¼reticisinden biri olan ve TMSF denetimine geÃ§en AkÄ±n Ã‡orap'Ä±n da sahibiydi. 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± AkÄ±n Ã‡orap'Ä±n sahipleri iÃ§in de soruÅŸturma sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen ÅŸirketin kurucusu Ali YarkÄ±n iÃ§in FETÃ– kapsamÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, Ã¼Ã§ oÄŸlu tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Ali YarkÄ±n'Ä±n oÄŸullarÄ±ndan Ä°hsan YarkÄ±n da "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi", "terÃ¶rizmin finansmanÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi hakkÄ±ndaki kanuna muhalefet", "kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ihalesine fesat karÄ±ÅŸtÄ±rmak" suÃ§larÄ±ndan Ä°stanbul AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lanÄ±yor.

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15 TEMMUZ Ã–NCESÄ° YURTDIÅžINA Ã‡IKTI

FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi Ali YarkÄ±n'Ä±n Bank Asya'nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in de yÃ¼klÃ¼ para yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Åžirketinin yÄ±llÄ±k cirosu 50 milyon dolar civarÄ±nda olduÄŸu kaydediliyor. Ali YarkÄ±n'Ä±n, aynÄ± zamanda TMSF bÃ¼nyesine geÃ§er Bank Asya'nÄ±n da ortaklarÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Ali YarkÄ±n'Ä±n 15 Temmuz Ã¶ncesi yurtdÄ±ÅŸÄ±na gittiÄŸi ifade ediliyor.

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