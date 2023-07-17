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Ankara’da fabrikada yangın

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Fabrika#Yangın
Ankara’da fabrikada yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 13:13

Ankara’da yatak fabrikasında yangın çıktı. Gölbaşı ilçesindeki yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

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Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren yatak fabrikasında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yüksek gerilim hattı tellerinin yol açtığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü. İşçiler tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi. Çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın da etkisiyle yangın fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı. İtfaiye, alevlerin fabrikanın etrafındaki buğday tarlalarına sıçramaması için büyük çaba harcadı.

Ankara’da fabrikada yangın

Ekiplerin çalışmasıyla alevler büyük oranda kontrol altına alınırken, çalışmalar sürüyor. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında fabrikada büyük çapta zarar oluştu.

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'ZARARIMIZ 25-30 MİLYON LİRA'

Fabrikanın sahibi Osman Yorulmaz, "Yatakların üzerine düşen yüksek gerilim hattı kabloları nedeniyle yataklar alev aldı. İşçileri tahliye ettik. İtfaiye ekipleri geldi. Yataklar kullanılamayacak hale geldi, zararımız çok büyük. Ölü ya da yaralımız yok. 25-30 milyon lira zararım var" dedi. (DHA)

Ankara’da fabrikada yangın

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#Ankara#Fabrika#Yangın

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