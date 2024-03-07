Ankara'da ev sahibi kiracısının hayatını kâbusa çevirdi

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Ev sahibi Mehmet D., Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evinin kirasını 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarmak istedi. Ancak kiracı Adem Aktaş, emekli olduğunu ve bu kirayı ödeyemeyeceğini söyledi. Mehmet D., kiracısından evi tahliye etmesini istedi ancak Aktaş bunu da kabul edemeyeceğini söyledi. Mehmet D., kendi üzerine olan elektrik aboneliğini iptal etti.

'10 SENE KİRAYI ELDEN ALDI, VERGİ VERMEDİ'

Kiracı Adem Aktaş, 10 yıldır zihinsel engelli kardeşi ile oturduklarını, ev sahibinin isteği üzerine kirayı da elden verdiğini belirtti. Bu yüzden elektrik, doğal gaz aboneliklerin ev sahibinin üzerinde olduğunu söyleyen Aktaş, "Buradan çıkmamı ya da 10 bin lira kira vermemi istiyor. Benim emekli maaşım zaten yeni 10 bin lira oldu. 10 bin lira kira versem; 900 lira yakıt parası, suyu, gazı var.



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Nasıl geçineceğim? Doğal gazı da kesmişti, ben hemen gidip abone oldum; fakat elektriğe yetişemedim. Elektriği açtırmaya gittiğimde, 'Daire ev sahibinin eşinin üzerine, bize onun kimlik fotokopisini getir, öyle açalım' dediler. O da vermiyor. Ne yapacağımı şaşırdım.

Ev sahibine söylediğimde, 'Beni ilgilendirmez' diyor. Başka gelirim de yok. Kombi çalışmıyor, elektrik yok, ocakta su ısıtıp banyoya gidiyoruz. İlkel bir yaşam sürüyoruz, mumla yaşıyoruz. Lavaboya, mutfağa mumla gidip geliyoruz. Mahkemeye vereceğim. Ev sahibi, 10 sene kirayı elden aldı, vergi vermedi" dedi.

Ev sahibi Mehmet D. ise aboneliği üzerine alması için kiracısının elektriğini kestirdiğini iddia edip, yüzde 100 zamla ilgili açıklama yapmadı.