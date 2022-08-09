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Ankara'da çöp ev operasyonu: 1 kamyonet çöp çıktı

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#Çöp Ev#Ankara#Kamyon
Ankarada çöp ev operasyonu: 1 kamyonet çöp çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 12:05

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, savcılık kararıyla kiracısı çıkarılan apartman dairesinden, 1 kamyonet dolusu çöp çıktı.

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Polatlı ilçe merkezinde yaşayan bir kadın, 2 yıl önce 6 katlı Eti Apartmanı'nda Ö.E.'ye ait daireyi kiraladı. Kadın taşındıktan bir süre sonra apartmandakiler kötü kokudan rahatsız oldu. Ö.E. de kiracısının çıkmasını istedi. 1 sene süren hukuki sürecin ardından savcılık evin tahliyesine karar verdi. Bu sırada kiracı son ödemesini yapmadan evi terk etti. Ö.E., evin tüm alanlarını kaplayan çöp yığınlarıyla karşılaştı.

Ankarada çöp ev operasyonu: 1 kamyonet çöp çıktı

Ö.E., belediyeyi arayarak haber verdi. Adrese giden belediyenin temizlik görevlileri, çöp evde temizlik ve ilaçlama yaptı. Ekipler, evden 1 kamyonet çöp çıkardı.

Ö.E.'nin avukatı Olcay İnce, müvekkilinin kiracısının şizofren olduğunu iddia etti.

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#Çöp Ev#Ankara#Kamyon

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