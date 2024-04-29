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Ankara'da bombalı eylemde bulunan teröristlerin sınırı geçtiği paramotor bulundu

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#Ankara#İçişleri Bakanlığı#Kayseri
Ankarada bombalı eylemde bulunan teröristlerin sınırı geçtiği paramotor bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 22:05

Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner hekim Mikail Bozlağan'ı (24) şehit ettikten sonra Ankara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bombalı eylemde bulunan teröristlere ait olduğu öğrenilen paramotor, Tomarza ilçesinde çalıların arasında bulundu.

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Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde geçen yıl 1 Ekim'de saat 09.30 sıralarında 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile müdürlüğünün giriş kapısı önüne gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. Araçtan inen teröristlerden 1'i kendini patlatırken, diğeri etkisiz hale getirildi.

Ankarada bombalı eylemde bulunan teröristlerin sınırı geçtiği paramotor bulundu

Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, 1 gün önce Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri belirlendi. Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde evli 1 çocuk babası veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürüp, şehit ederek, gasbettikleri araçla bölgeden ayrıldıkları tespit edildi.

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Ankarada bombalı eylemde bulunan teröristlerin sınırı geçtiği paramotor bulundu

TERÖRİSTLER SINIRI PARAMOTOR İLE GEÇMİŞ

Yaşanan olaydan yaklaşık 7 ay sonra geçen cumartesi günü Tomarza ilçesi İmamkulu Mahallesi'ndeki dağda mantar arayan vatandaşlar, çalıların arasında paramotor buldu. İhbar sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Parçalara ayrılmış olan paramotor, incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Özel harekat polisleri ise paramotorun parçalarının bulunduğu bölgede çalışma başlattı.

Ankarada bombalı eylemde bulunan teröristlerin sınırı geçtiği paramotor bulundu

Teröristlerin sınırdan paramotor ile geçerek Kayseri'ye geldikleri ve olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilmişti.

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#Ankara#İçişleri Bakanlığı#Kayseri

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