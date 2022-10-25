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Ankara'da bekçi, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu

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#Ankara#Bekçi#Altındağ İlçesi
Ankarada bekçi, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 14:04

Ankara'da bekçi Bülent U. (31) boşanma aşamasındaki eşi Tuğba U.'yu (29) sokak ortasında tabanca ile ateş ederek yaraladı. Kaçarken kameraya yansıyan Bülent U. daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, dan akşam saatlerinde Altındağ ilçesi, Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğba U., çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan 9 yıllık eşi Bülent U. ile 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Tuğba U., daha sonra 1 çocuğunun babası eşinden boşanmak için dava açtı. Tuğba U., boşanma aşamasında eşinin sürekli kendisini rahatsız etmesi üzerine uzaklaştırma kararı aldırdı.

Bülent U., dün konuşmak için eşiyle bir araya geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Bülent U., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp, sokak ortasında eşinin bacaklarına 3 el ateş etti. Tuğba U., kanlar içinde yere yığılırken, Bülent U. koşarak uzaklaştı. Bülent U.'nun olay yerinden uzaklaşması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tuğba U., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tuğba U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Bülent U. ise polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

 

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#Ankara#Bekçi#Altındağ İlçesi

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