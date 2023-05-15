Ankara'da AK Parti 15, CHP 13 milletvekili çıkardı

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Ankara 1'inci bölgede kurulan 4 bin 352 sandıkta 1 milyon 427 bin 918 seçmen oy kullandı ve 1 milyon 405 bin 74 oy geçerli sayıldı. Oyların yüzde 41.58'ini alan CHP 6, yüzde 24.97'sini alan AK Parti 4, yüzde 12.96'sını alan İYİ Parti 2, yüzde 8.22'sini alan MHP ise 1 milletvekili çıkardı. 1'inci bölgede CHP'den Gamze Taşcıer, Deniz Demir, Okan Konuralp, Sadullah Ergin, Mustafa Nedim Yamalı ve Aliye Timisi Ersever; AK Parti'den Yıldırım Tuğrul Türkeş, Jülide Sarıeroğlu, Murat Alparslan ve Zehranur Aydemir; İYİ Parti'den Koray Aydın ve Ahmet Eşref Fakıbaba; MHP'den de Mevlüt Karakaya TBMM'ye girmeye hak kazandı.

Ankara 2'nci bölgede kurulan 3 bin 791 sandıkta ise 1 milyon 210 bin 260 seçmen oy kullandı ve 1 milyon 187 bin 113 oy geçerli sayıldı. Oyların yüzde 41.73'ünü alan AK Parti 6, yüzde 20.67'sini alan CHP 3, yüzde 11.98'ini alan MHP 1 ve 11.51'ini alan İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı. 2'nci bölgede AK Parti'den Vedat Bilgin, Lütfiye Selva Çam, Orhan Yegin, Zeynep Yıldız, Osman Gökçek ve Kurtcan Çelebi; CHP'den Murat Emir, İdris Şahin ve Semra Dinçer; MHP'den Sadir Durmaz; İYİ Parti'den de Adnan Beker Meclis'e girmeye hak kazandı.

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Ankara 3'üncü bölgede kurulan 4 bin 132 sandıkta da 1 milyon 397 bin 536 seçmen oy kullandı ve 1 milyon 375 bin 148 oy geçerli sayıldı. Oyların yüzde 32.21'ini alan AK Parti 5, yüzde 27.83'ünü alan CHP 4, yüzde 13.79'unu alan İYİ Parti 2 ve yüzde 10.80'ini alan MHP ise 1 milletvekili çıkardı. 3'üncü bölgede AK Parti'den Fuat Oktay, Leyla Şahin Usta, Ömer İleri, Asuman Erdoğan ve Ahmet Fethan Baykoç; CHP'den Tekin Bingöl, Umut Akdoğan, Mesut Doğan ve Aylin Yaman; İYİ Parti'den Yüksel Arslan ve Kürşad Zorlu; MHP'den de Yaşar Yıldırım Meclis'e girmeye hak kazandı.