Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara ve Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Kırıkkale#Uyuşturucu
Ankara ve Kırıkkalede uyuşturucu operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 02:58

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 29 Kasım'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 31'inin tutuklandığını, 15'inin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını açıkladı. Kırıkkale'de de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haberin Devamı

Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Kasım Salı günü düzenlenen operasyonlarda yakalanarak, gözaltına alınan şüphelilerden 31'i sevk edildiği adli makamlarda tutuklanırken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "61 kilo 658 gram eroin, 2 kilo 74 gram metamfetamin, 1 kilo 466 gram esrar maddesi, 544 adet ecstasy tabletler, 450 gram kokain, 547 adet sentetik ecza, 38 kök kenevir, 20 adet kenevir tohumu, 3 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu yetiştirme düzeneği, 2 adet payp tabir cam aparat ele geçirilirken, TCK 188/3 maddesi gereğince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 2313 sayılı kanun kapsamında yasa dışı Hint keneviri ekimi ve TCK'nın 191 maddesi gereğince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklanmış, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" denildi.

Haberin Devamı

KIRIKKALE'DE UYUŞTURUCUYA 2 TUTUKLAMA

KIRIKKALE'de ise İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında B.G. ve S.C.D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin sonucunda B.G. ve S.C.D.'nin uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 5 kişinin adreslerine baskın yapıldı. Şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' suçundan adli işlem başlatıldı.

B.G ve S.C.D.'nin adresine yapılan operasyonda ise satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G. ve S.C.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Kırıkkale#Uyuşturucu

BAKMADAN GEÇME!

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı

BAKMADAN GEÇME!

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı