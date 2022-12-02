Ankara ve Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

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Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Kasım Salı günü düzenlenen operasyonlarda yakalanarak, gözaltına alınan şüphelilerden 31'i sevk edildiği adli makamlarda tutuklanırken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "61 kilo 658 gram eroin, 2 kilo 74 gram metamfetamin, 1 kilo 466 gram esrar maddesi, 544 adet ecstasy tabletler, 450 gram kokain, 547 adet sentetik ecza, 38 kök kenevir, 20 adet kenevir tohumu, 3 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu yetiştirme düzeneği, 2 adet payp tabir cam aparat ele geçirilirken, TCK 188/3 maddesi gereğince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 2313 sayılı kanun kapsamında yasa dışı Hint keneviri ekimi ve TCK'nın 191 maddesi gereğince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklanmış, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" denildi.

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KIRIKKALE'DE UYUŞTURUCUYA 2 TUTUKLAMA

KIRIKKALE'de ise İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında B.G. ve S.C.D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin sonucunda B.G. ve S.C.D.'nin uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 5 kişinin adreslerine baskın yapıldı. Şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' suçundan adli işlem başlatıldı.

B.G ve S.C.D.'nin adresine yapılan operasyonda ise satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G. ve S.C.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklandı.