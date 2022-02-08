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Ankara ve İzmir alarmı

#Fahrettin Koca#Omikron#Koronavirüs
Ankara ve İzmir alarmı

Omikron yayılmaya devam ederken İstanbul’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 1245.73’ten 889.58’e düştü. Ankara’da vaka sayıları 725.62’den 1003.30’a İzmir’de ise 729.81’den 961.57’ye yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı COVID 19'da 22-28 Ocak'ta illere göre vaka sayısı haritasında İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 1245.73’ten 889.58’e düştü. Ankara'da vakalar 725.62’den 1003.30'a, İzmir’de ise 729.81'den 961.57’ye yükseldi. Bakan Koca, İstanbul’da son durumla ilgili Twitter’dan “Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastaların yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76, tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90’ı 60 yaş üzeri. Yüzde 88’i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir” dedi. 

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#Fahrettin Koca#Omikron#Koronavirüs

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