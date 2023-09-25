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Son dakika haberi! Ankara Valiliği: TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetti

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#Ankara Valiliği#Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu#Patlama
Son dakika haberi Ankara Valiliği: TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 18:11

Ankara Valiliği, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

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Ankara'nın Mamak ilçesinde Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, TÜBİTAK personeli tarafından söndürüldü. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara Valiliği, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Mamak/Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40’da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Gerekli adli ve idari inceleme başlatılmıştır" denildi.

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#Ankara Valiliği#Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu#Patlama

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