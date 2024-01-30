Ankara Üniversitesi'nden, DHA'ya ödül

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Ankara Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Ankara Üniversitesi Ödülleri' töreni düzenlendi. ATO Congresium salonunda düzenlenen törene, YÖK Başkanı Erol Özvar, milletvekilleri, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Osman Mert, rektörler, çok sayıda gazeteci ve akademisyenler katıldı. YÖK Başkanı Özvar ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ın teşekkür konuşması yapmasının ardından, müzikli gösteriler yapıldı. Daha sonra ödül törenine geçildi. Akademisyenler ödüllerini aldıktan sonra medya temsilcilerine ödül verildi. Ödül töreninde Demirören Haber Ajansı (DHA) Ankara Haber Müdürü Ersin Ercan'a ödül verildi. Ercan, ödülünü Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'dan aldı.