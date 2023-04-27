Ankara-Sivas hızlı tren hattı açıldı! 12 saatlik seyahat 2 saate indi

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Ankara-Sivas hattının açılışını dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yaptı.

İSTANBUL SİVAS’A BAĞLANDI

Edirne’den Kars’a uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunun önemli bir parçasını oluşturan Ankara-Sivas hattıyla iki kent arasındaki demiryolu uzunluğu 603 kilometreden 405 kilometreye, seyahat süresi de 12 saatten 2 saate indi. Kırıkkale, Yozgat ve Sivas’ta yaşayan yaklaşık 1.4 milyon kişi, hızlı trenle seyahat olanağı buldu. Saatte ortalama 250 kilometre hızla gidecek olan tren, Ankara Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyonda duruyor.

Hatta toplam 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel ile 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük, 217 alt-üstgeçit, 611 adet köprü ve menfez yapıldı.

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20 KENTE HİZMET

Yeni hattın açılmasıyla İstanbul, Konya, Eskişehir’den gelecek yolcular da Ankara üzerinden Kırıkkale, Yozgat ve Sivas’a hızlı ulaşım olanağı buldu. İstanbul’da en fazla nüfusa sahip illerin başında gelen Sivaslılar böylece memleketlerine daha konforlu ve daha kısa sürede gitme olanağına kavuştu. Hattın tamamlanmasıyla Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hızlı tren güzergâhında yer alan 11 ile doğrudan; bunlara komşu 9 ile de dolaylı olmak üzere toplamda ülke nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan 20 kente hızlı tren hizmeti sunulmuş oldu.

İLK KEZ YERLİ RAY

Ankara- Sivas hızlı tren hattında ilk kez yerli ray kullanılırken, 1630 kilometre ray döşendi. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye’nin toplam demiryolu ağ uzunluğu 13 bin 150 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğu ise 2 bin 228 kilometreye ulaştı. Tüm projeler bittiğinde hızlı tren hat uzunluğu 13 bin 400 kilometreye, hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52’ye çıkacak.

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1 AY ÜCRETSİZ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter’dan paylaşım yaparak, “Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı

olsun” dedi.

2 BİN 228 KİLOMETRELİK HIZLI HAT

- KIRIKKALE'de dün toplu açılışlar yapılırken törene rahatsızlığı nedeniyle programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Açılışı dün yapılan Yüksek Hızlı Tren’le Ankara’dan gittiği Kırıkkale Garı'nda düzenlenen törende konuşan Oktay, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkeyi, bu milleti o kadar çok seviyor ki, gece uyku bilmez, gündüz yorulmak bilmez. Çünkü aşk ile çalışıyor. Sadece bugün biraz istirahat etmesi gerekti” dedi. Oktay, özetle şunları söyledi:

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73 MİLYON YOLCU

“Türkiye’yi hızlı trenin konforuyla 2009 yılında ilk defa tanıştırmıştık. Ankara-Eskişehir hattı ile ülkemiz, dünyanın 8’inci, Avrupa’nın da 6’ncı yüksek hızlı demiryolu işletmecisi olmuştu. 2011 yılında Ankara-Konya, 2014 yılında Eskişehir-İstanbul, Konya-İstanbul, 2022 yılı başında da Konya-Karaman hızlı tren hatlarını hizmete açarak bu atılımlarımızı devam ettirdik. Şimdiye kadar, yüksek hızlı trenin rahatlığını tecrübe eden yolcu sayımız 73 milyona ulaştı. Bu hizmet zincirine, 405 kilometre uzunluğunda, yeni bir altın halka ekliyoruz. Ankara-Sivas hattının da ilave edilmesiyle, Ankara merkezli yüksek hızlı demiryolu ağımızın en kritik aşamalarından birini daha tamamlıyoruz. Ankara-Sivas hattımız, Edirne’den Kars’a uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunun da önemli bir parçası olacaktır. Bu hattın devreye girmesiyle toplam demiryolu uzunluğunu 13 bin 896 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğunu ise 2 bin 228 kilometreye çıkarıyoruz. Halihazırda toplam 3 bin 593 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattında yapım çalışmaları devam ediyor.”