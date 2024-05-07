Ankara Emniyeti’nde çifte soruşturma

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ANKARA Emniyet Müdürlüğü son dönemde ortaya atılan birçok iddia ile çalkalanıyor. Son dönemde gizli yürütülen soruşturmalarda bilgilerin dışa-rıya sızdırılması üzerine Ankara Emniyeti’nde ‘köstebek’ soruşturması başlatıldı.

FETÖ KÖSTEBEĞİ

- Yapılan çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele’de görevli polis memuru Serkan Dinçer’in ismine ulaşıldı. Terör savcılığınca başlatılan ve Te-rörle Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Dinçer tutuklandı. Dinçer’in, gizli yürütülen kritik soruşturmalarla ilgili bilgi-leri FETÖ’nün etkin propagandacısı olan firari Cevheri Güven ile yine örgüt bağlantılı kişilere sızdırdığı belirlendi. Bir polis memurunun ulaşamaya-cağı bilgileri bile elde ederek Güven’e servis etmekle suçlanan Dinçer’e bu bilgileri kimin aktardığı araştırılıyor.

VIP SORGULAMA

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- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği’nde çalışan polis memuru Alper B.’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptığı belirlendi. VIP sorgulama olarak adlandırılan işlemde Alper B.’nin Erdoğan’ın T.C.’si ile sorgulama yaptığı sırada sistem alarm verdi. Durumu fark eden Narkotik Daire Başkanlığı, resmi yazıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü uyardı. Erdoğan’ın T.C.’si ile sorgu yapan kişinin teknik büro polisi Alper B. olduğu ortaya çıktı. İdari soruşturma başlatılırken polisin “Gelen bir ihbar üzerine sorgulama yaptım” diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

4 POLİSE SORUŞTURMA

- Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın yargılanması devam ederken bir köstebek olayı patlak verdi. Kaplan’ın İzmir Cezaevi’nde ek ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli rütbeli polisler M.İ., M.M.Ç. ile Organize Suçlar-la Mücadele Şubesi’nden sorumlu emniyet müdür yardımcısının şoförlüğünü yapan Y.Ö. ve C.Y.’nin bu kente gittiği belirlendi. Kaplan’ın cezaevin-de ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 polis, resmi bir görevleri olmamasına rağmen İzmir’e giderek Kaplan’ın avukatı ile buluştu. Polisler avukatla yemek yedikten sonra masaj salonuna gitti. Bu arada polislerin Kaplan’ın avukatlarından yüklü miktarda para aldıkları da iddia edildi. 4 polisin de görev yeri değiştirildi, soruşturma başlatıldı.

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GİZLİ TANIK DEŞİFRE OLDU

- Suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan davasının en kritik gizli tanığı Serdar Sertçelik de deşifre oldu. Gizli tanık olduktan sonra önce Ankara’da bir çorbacıda silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Sertçelik yurtdışına kaçtı. Sertçelik, yurtdışındayken Kaplan davasında “M7” kod adıyla ifade veren gizli tanığın kendisi olduğunu açıkladı.

BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

- Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde üst üste yaşanan bu şok gelişmelerinin ardından İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla, iddiaların araştırılması için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca da başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyeti’nde polis başmüfettişleri devreye girdi. İddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı ile EGM’nin görevlendirdiği müfettişlerin hazırlayacağı raporlar doğrultusunda soruşturmaların seyri belirlenecek.