Ankara Emniyet Müdürlüğü: “Cam silen şahıslara yönelik işlemler arttı”

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 2018 yılında cam silen 349 şahıs hakkında işlem yapılırken, bu sayı 2019 yılında 567’ye çıktı. Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılan şahıs sayısı artış gösterdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “İlimizde trafik lambalarının bulunduğu cadde, kavşak ve sokaklarda sürücülerimizi cam silme bahanesiyle rahatsız eden kişilere yönelik çalışmalarımız neticesinde 2019 yılında, bir önceki yıla göre işlem yapılan şahıs sayısı yüzde 82 arttı. Trafikte olumsuz bir durumla karşılaştığınızda 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamamıza destek olabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda, cam silen şahıslara yönelik işlemlerin görüntüleri de paylaşıldı.