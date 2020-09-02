MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara Emniyet Müdürlüğü: “Cam silen şahıslara yönelik işlemler arttı”
GeriGündem Ankara Emniyet Müdürlüğü: “Cam silen şahıslara yönelik işlemler arttı”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 16:13 | Son Güncelleme:

Ankara Emniyet Müdürlüğü: “Cam silen şahıslara yönelik işlemler arttı”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara Emniyet Müdürlüğü: “Cam silen şahıslara yönelik işlemler arttı”
Abone Olgoogle-news

Ankara Emniyet Müdürlüğü, trafik lambalarının bulunduğu cadde, kavşak ve sokaklarda sürücüleri cam silme bahanesiyle rahatsız eden kişilere yönelik faaliyetlerini artırdı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 2018 yılında cam silen 349 şahıs hakkında işlem yapılırken, bu sayı 2019 yılında 567’ye çıktı. Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılan şahıs sayısı artış gösterdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü: “Cam silen şahıslara yönelik işlemler arttı”

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “İlimizde trafik lambalarının bulunduğu cadde, kavşak ve sokaklarda sürücülerimizi cam silme bahanesiyle rahatsız eden kişilere yönelik çalışmalarımız neticesinde 2019 yılında, bir önceki yıla göre işlem yapılan şahıs sayısı yüzde 82 arttı. Trafikte olumsuz bir durumla karşılaştığınızda 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamamıza destek olabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca paylaşımda, cam silen şahıslara yönelik işlemlerin görüntüleri de paylaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü: “Cam silen şahıslara yönelik işlemler arttı”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle