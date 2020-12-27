Ankara' da ses telleri kesilen köpeklerin eski sağlığına kavuşması imkansız

Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi'nde, 2 Aralık'ta apartmanın bodrum katında, Cangül Ç.'nin uygunsuz koşullarda beslediği 68 köpeğe Doğa Koruma ve Genel Müdürlüğü 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerince el koyuldu. Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan hayvanlardan 30'unun ses tellerinin kesildiği belirlendi. Raporu hazırlayan Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, DHA'ya konuştu.



'GIRTLAK DEFORME EDİLMİŞ'



Doç. Dr. Şenel, köpekleri incelediklerinde beklediklerinden de kötü manzarayla karşılaştıklarına dikkat çekerek, "Sadece ses tellerine dokunmakla kalınmamış, ses tellerinin bulunduğu gırtlak girişi bölgesinde çok şiddetli bir deformasyon oluşturulmuş. Bunun da nedeni; ses tellerine yönelik operasyon her zaman tek seferde sesin bütünüyle giderilmesini sağlamıyor. Ya birden fazla ameliyat yapılarak ya da baştan işi güvenceye almak için geniş bir alanda çalışılarak gırtlak kıkırdaklarına çok büyük oranda zarar verilmiş" diye konuştu.



'OPERASYON SONRASI KÖPEKLER HAFTALARCA AĞRI HİSSETTİ'



Operasyonun köpekler üzerinde etkisinin çok ağır olduğunu anlatan Şenel, "Biz insanlar basit bir bademcik enfeksiyonu geçirdiğimizde birazcık ileri gittiğinde enfeksiyonun şiddeti, sanki kırık cam yutuyormuşuz gibi bir his olur boğazda, bu sadece geçirdiğimiz enfeksiyonun yarattığı tahribattan kaynaklanan bir ağrıdır. Bu hayvanlarda o bölge ya kesilmiş ya da çok büyük olasılıkla bir cihazla dağlanmış. Sadece bir yara değil oradaki doku ve organların ortadan kaldırılması söz konusu. Gırtlak, kıkırdaklardan oluşan bir yapıdır. Orada var olması gereken kıkırdaklar sadece ses oluşumunda değil solunumda ve sindirimde de rol oynuyor. Yutak bizim sindirim ve solunum sistemlerimizin kavşak noktasıdır. Bu durum keza hayvanlarda da aynı şekildedir. Bu fonksiyonu ortadan kaldırmaya yönelik yapılmış bir işlem, bu operasyon sonrasında haftalar boyunca duydukları ağrı tahmin edebileceğimizin çok üzerindedir" dedi.



'HAYVANLARIN SESLERİNİ BİR DAHA GERİ GETİRMEK MÜMKÜN DEĞİL'



Doç. Dr. Şenel, köpeklerde böyle bir operasyonun yapılmasının, insanların havlamayan köpek arzularından kaynaklandığına dikkat çekerek, bir daha bu hayvanların eski sağlığına ulaşamayacağını söyledi. Şenel, "Baskında ele geçirilen köpeklerde kaçak bir üretim söz konusu, köle olarak oraya hapsedilmiş hayvanlar. Gizli yapıldığı için de dışarıdan fark edilmemesi için bu kötü koşullarda hayvanların havlama gereksinimi de daha fazla olacağı için açıkça sesleri kesilmiş. Maalesef var olan bir doku tamamen yok edilmiş bir durumda, bunun bir protezle ve geliştirme yöntemiyle yerine konulması mümkün değil. Bundan sonra bizim yapabileceğimiz onların psikolojik olarak kayıplarını yerine koymaya çalışmak. Bundan sonra iyi bir davranış terapisi, sıcak bir aile ortamı, huzurlu yaşayabilecekleri bir ömür onlara sunabileceğimiz yegâne katkı diye düşünüyorum" diye konuştu.