Son dakika haberi... Kâbus evi! Hürriyet, bir evin deposunda bulunan 'sessiz' köpeklerle ilgili ilginç ayrıntılara ulaştı...

Ankara Emniyet Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Keçiören’deki bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Yapılan incelemede evin depo olarak kullanılan bölümünde uygunsuz koşullarda tutulan 23’ü yavru 69 köpek bulundu. Köpekler ekipler tarafından bulundukları bölümden çıkarılırken, köpeklerin bulunduğu evde yaşayan 30 yaşındaki kadın Cangül Ç. ile ilgili hem adli hem de idari işlem başlatıldı. İdari işlem kapsamında 12 bin 489 lira para cezası kesilen Cangül Ç.’nin adli işlem kapsamında da ifadesi alınarak hayvanlara eziyetten soruşturma başlatıldı. Köpekler ise Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde önce kontrolden geçirildi, ardından da Keçiören Belediyesi Bağlum Hayvan Barınağı’na gönderildi.

SES TELLERİ ALINMIŞ

Yapılan incelemede evde köpeklerin çiftleştirildiği, daha sonra ise yavruların kayıt dışı ve yasadışı olarak satışı yapıldığı belirlendi. Merdiven altı üretim olarak tabir edilen uygunsuz ortamda çiftleştirilen köpeklerin Türkiye’nin birçok yerine satıldığı ortaya çıkarıldı. Köpeklerin bulunduğu bölümde çok sayıda ilaç ve medikal malzemeler de bulundu. Cangül Ç. köpeklere ilaç vermediğini, medikal işlem uygulamadığını, bulunan ilaç ve medikal malzemelerin veteriner hekim tarafından kullanıldığını söyledi. Ancak yapılan kontrollerde köpeklerin havlama seslerinin çıkmaması için ses tellerine müdahale edildiği belirlendi. Çevredekilerin ve apartmanda oturan diğer ailelerin köpeklerin havlamalarını duymamaları için endoskopik müdahale ile köpeklerin ses tellerinin alındığı, havlamalarına rağmen köpeklerde ses çıkmadığı da belirlendi.

İFADELERİ ÇELİŞKİLİ

Ev hanımı Cangül Ç. ifadesinde köpeklerin bulunduğu dairenin sahibi olduğunu, kendisinin de burada yaşadığını söyledi. Çelişkili bilgiler veren Cangül Ç. ifadesinde, önce “Hiçbir şekilde bu hayvanların ticaretini yapmıyorum, bu köpekler pet nakil aracıyla hayvanseverler tarafından bana getirildi” dedi. Ardından ise Cangül Ç., “Bu köpekler Balıkesir’de yaşayan uzak bir tanıdığımız olan İ. isimli şahsa ait. Kendisi koronavirüse yakalandı, hastaneye yatmak zorunda kaldı. Mama karşılığında köpeklere benim bakmamı istedi, ben de kabul ettim. Bir ay içinde ise köpekleri Sakarya’da yaşayan bir tanıdığımıza gönderecektim, orada kendisi ruhsatlı petshop sahibi. Köpeklerin hepsinin karnesi var” ifadelerini kullandı.

‘ARADA SESLERİ GELİYORDU’

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Şehit Nursil Bektaşoğlu Sokak’ta yer alan 50 numaralı apartmanın bodrum katında 69 köpeğin sağlıksız koşullarda tutulduğu yeri Hürriyet gazetesi görüntüledi.

Olayın ortaya çıkmasıyla beraber bodrum katının kapatıldığı görülürken, apartmanda yaşayan diğer komşular ise konu hakkında konuşmak istemedi. Dört dairenin yer aldığı binadaki sakinlerden birçoğu kapıyı bile açmazken, ismini vermeden konuşan bir apartman sakini, “Arada sırada köpek sesi duyuyorduk ama böyle bir durum olduğu bilmiyorduk” dedi.

Kurtarılan köpekler tedavi altına alındı.

BUNLAR DA KÖPEK MAFYASI

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, “Nasıl insan kaçakçıları mafyası oluyorsa bu da köpek mafyası. Köpek mafyası, aylar süren titiz bir çalışmayla ortaya çıkarıldı. Köpek mafyası çökertildi. Merdiven altı üretim yapıyorlar, ellerindeki köpekleri çiftleştirerek yavrulatıyor ardından yasadışı, kaçak olarak satıyorlar. Apartman içinde olduğu için de hayvanların sesleri duyulmasın diye ses telleri alınıyor. Endoskopik müdahale ile ses telleri alınıyor. Bu işin içinde veteriner de var. Köpeklerin ses tellerinin alınması vahşettir” dedi.

Cins köpekler çiftleşmeye zorlanıyordu.