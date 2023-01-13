Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveç'teki 'terör' propagandası hakkında soruşturma başlattı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/PYD-YPG yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan propagandasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü destekçileri tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; yapılan eylemler nedeniyle adli/idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini içeren istinabe talebi, sözleşmeye taraf olan İsveç adli makamlarına gönderilmiştir."