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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveç'teki 'terör' propagandası hakkında soruşturma başlattı

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#Terör#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#İsveç
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveçteki terör propagandası hakkında soruşturma başlattı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 19:53

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveç'te, PKK/PYD-YPG yandaşlarınca gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandası hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/PYD-YPG yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan propagandasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü destekçileri tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; yapılan eylemler nedeniyle adli/idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini içeren istinabe talebi, sözleşmeye taraf olan İsveç adli makamlarına gönderilmiştir."

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#Terör#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#İsveç

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