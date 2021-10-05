Ankara 2 No'lu Baro için kuruluş başvurusu yapıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bitcoin 1 ayın zirvesinde 100 bin dolarlı seviyeler...Bitcoin 1 ayın zirvesinde! '100 bin dolarlı seviyeler...'#Bitcoin (BTC)
Ege ve Akdenizin korkulu rüyası: Helen Yayı ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’#Deprem
G.Sarayın eski yıldızından çarpıcı sözler Abartılıyorlar, fiyatlar çok pahalıG.Saray'ın eski yıldızından çarpıcı sözler! "Abartılıyorlar, fiyatlar çok pahalı"#Galatasaray
Erdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesajErdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesaj#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Otobüsle seyahat edecekler dikkat Bakanlık şartı kaldırdıOtobüsle seyahat edecekler dikkat! Bakanlık şartı kaldırdı#Otobüs
Endişeler artıyor... Kriz büyüyor Bir şirket daha duyurduEndişeler artıyor... Kriz büyüyor! Bir şirket daha duyurdu#Evergrande
Tarihi kesinti Gerçek saatler sonra ortaya çıktı... İşte adım adım yaşananlarTarihi kesinti! Gerçek saatler sonra ortaya çıktı... İşte adım adım yaşananlar#Facebook
6 motor, 32 tekerlek, boş ağırlığı 285 ton... Dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanında6 motor, 32 tekerlek, boş ağırlığı 285 ton... Dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı'nda#Mriya
Pakize Sudanın zor günleri... Kendi işlerini görecek güce sahip değilPakize Suda'nın zor günleri... 'Kendi işlerini görecek güce sahip değil'#Pakize Suda
Valilik duyurdu Flaş PCR testi kararıValilik duyurdu! Flaş PCR testi kararı#Koronavirüs
Çok konuşulacak keşif: Korona atlatanların kanında bulunduÇok konuşulacak keşif: Korona atlatanların kanında bulundu!#Uzun Kovid
Dördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım varDördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım var#Shannen Doherty
İnanılmaz olay: Bir şok daha Hayatı kâbusa döndü... Eşi 3 yıldır konuşmuyorİnanılmaz olay: Bir şok daha! Hayatı kâbusa döndü... Eşi 3 yıldır konuşmuyor#Mehmet Duvar
Burak Sergenin ihanete uğradığı iddia edilmişti... Eski eştek destekBurak Sergen'in ihanete uğradığı iddia edilmişti... Eski eştek destek!#Burak Sergen
Bunu da yaptılar Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordumBunu da yaptılar! Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordum?#Dolandırıcılık
HABERLERGündem Haberleri

Ankara 2 No'lu Baro için kuruluş başvurusu yapıldı

#Ankara#Baro#Ankara 2 No'lu Baro
Ankara 2 Nolu Baro için kuruluş başvurusu yapıldı

ANKARA 2 Nolu Baro'nun kurulması için, 2 bin 50 avukatın imzası bulunan dilekçe Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) teslim edildi.

Haberin Devamı

Ankara 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi, Hukuk ve Değişim Derneği Başkanı Eyüphan Korkmaz ve beraberindeki avukatlar, 2 bin 50 avukatın imzasının yer aldığı kuruluş dilekçesini TBB'ye teslim etti. Dilekçenin teslim edilmesinin ardından açıklama yapan Avukat Eyüphan Korkmaz, "Üye sayısı itibarıyla ülkemizin 12’nci büyük barosunun hukuk sistemimiz ve avukatlık mesleğine kazanım sağlamasını ümit ediyoruz" dedi.

Avukatlık mesleğinin içinde bulunduğu sorunların çözümü konusunda her türlü gayreti göstereceklerini dile belirten Korkmaz, "Mesleğe ve meslektaşlara hizmet konusunda rekabet içerisinde güzel işler çıkarılacağına inanıyoruz. Ayrıştıran, ötekileştiren dil yerine sürekli diyaloğu zorlayan, sadece ve sadece mesleğimize ve meslektaşlarımıza odaklanacağımızı ifade etmek isteriz. Mesleğimizin sorunlarını biliyoruz ve çözümü konusunda da güçlü bir motivasyon içinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. 'İyi ki Ankara'da ikinci bir baro kuruldu' dedirtmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler:

Bitcoin 1 ayın zirvesinde! '100 bin dolarlı seviyeler...'Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Erdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesaj
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Baro#Ankara 2 No'lu Baro