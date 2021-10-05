Ankara 2 No'lu Baro için kuruluş başvurusu yapıldı

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Ankara 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi, Hukuk ve Değişim Derneği Başkanı Eyüphan Korkmaz ve beraberindeki avukatlar, 2 bin 50 avukatın imzasının yer aldığı kuruluş dilekçesini TBB'ye teslim etti. Dilekçenin teslim edilmesinin ardından açıklama yapan Avukat Eyüphan Korkmaz, "Üye sayısı itibarıyla ülkemizin 12’nci büyük barosunun hukuk sistemimiz ve avukatlık mesleğine kazanım sağlamasını ümit ediyoruz" dedi.

Avukatlık mesleğinin içinde bulunduğu sorunların çözümü konusunda her türlü gayreti göstereceklerini dile belirten Korkmaz, "Mesleğe ve meslektaşlara hizmet konusunda rekabet içerisinde güzel işler çıkarılacağına inanıyoruz. Ayrıştıran, ötekileştiren dil yerine sürekli diyaloğu zorlayan, sadece ve sadece mesleğimize ve meslektaşlarımıza odaklanacağımızı ifade etmek isteriz. Mesleğimizin sorunlarını biliyoruz ve çözümü konusunda da güçlü bir motivasyon içinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. 'İyi ki Ankara'da ikinci bir baro kuruldu' dedirtmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.