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Anıtkabir'in nöbetçi askerleri... DHA ekibi saygı nöbetçilerinin eğitimlerini görüntüledi

#ANKARA#Anıtkabir#Asker

Anıtkabir'de hareket etmeden saygı nöbeti tutan ve nöbet değişimleri ilgiyle izlenen askerler, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin eğitim birliklerinden gönüllü olanlar arasından özel olarak seçiliyor. Saygı nöbetçilerinin, en az 1.80 metre boyunda olması, vücutlarının görünen yerlerinde dövme veya yara izinin olmaması gerekiyor. Anıtkabir’de görev yapan saygı nöbetçisi askerlerden Deniz Er Sinan Tekçe, "Hani bazen anlar olur ya anlatılmaz yaşanır, Anıtkabir’de görev yapmak işte böyle tarifi olmayan bir duygu. Ata'mızın huzurunda görev yapmak ise apayrı bir gurur kaynağı." dedi.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de görevli saygı nöbetçilerinin eğitimleri, tören hazırlıkları ve çalışmaları, Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi tarafından görüntülendi. Atatürk'e gösterilen saygının sembolü saygı nöbetçileri, 7 noktada nöbet tutuyor. Nöbetçilerin 2'si Asanlı Yol'un başında, 2'si bayrak direğinin bulunduğu alanda, 2'si mozole binasının girişinde, 1'i de mozole binasının içinde bulunuyor. Anıtkabir'deki törenlerde ise törenin özelliğine göre nöbetçi sayısı artıyor ve nöbet yerleri çeşitleniyor. Askerler, 1 saatlik nöbetleri boyunca hareket etmeden duruyor. Anıtkabir'i ziyaret edenler, heykel gibi duran askerleri ilgiyle izlerken, yanlarında hatıra fotoğrafı çektiriyor. Askerlerin nöbet değişimleri de yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

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TÜM KARELER

Anıtkabirin nöbetçi askerleriAnıtkabir'in nöbetçi askerleriHaberin Tüm Görselleri

EĞİTİMDEN GEÇİRİLİYORLAR

Tüm kuvvetlerden askerlerin görev aldığı Muhafız ve Merasim Bölüğü'nde, saygı nöbetçileri özel olarak seçiliyor. Askerlerin boylarının en az 1.80 metre olması, vücutlarının görünen yerlerinde dövme veya yara izinin olmaması gerekiyor. Belirlenen birliklere giden Muhafız ve Merasim Bölük Komutanlığı yetkililerince seçilen askerler, zorlu eğitimlerden geçiyor. Önce sağlık muayeneleri yapılan askerlere, aralarında dayanıklılık ve yürüyüşün de bulunduğu çok sayıda eğitim veriliyor.

Anıtkabirin nöbetçi askerleri... DHA ekibi saygı nöbetçilerinin eğitimlerini görüntüledi

'DİKSİYONUNUN DÜZGÜN OLMASI GEREKİYOR'

Hava Piyade Üsteğmen Murat Yıldız, "Anıtkabir Komutanlığı’nda görev yapacak olan erbaş ve erlerimiz Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin eğitim birliklerinden, Anıtkabir Komutanlığında görevli rütbeli personel tarafından seçilmektedir. Seçim aşamasında askerlerimizin 1.80 üzerinde boy uzunluğuna sahip, diksiyonlarının düzgün olması, fiziksel ve psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının bulunmamasına dikkat ediyoruz. Seçime müteakip Anıtkabir Komutanlığı’na katılan askerlerimiz tören takımı için tekrar bir seçime tabi tutuluyor. Bu seçim aşamasında Anıtkabir’de icra edilen törenlerin ve saygı nöbetinin manevi değerini benimseyeceğini düşündüğümüz erbaş ve erler arasından tekrar bir seçim yapıyoruz. Belirlediğimiz erbaş ve erleri direkt eğitime tabi tutuyoruz. Saygı nöbetlerimiz 1 saat sürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün edebi istirahatgahında aynı anda 7 saygı nöbetçisi nöbet tutmaktadır" dedi.

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'EĞİTİMLERİMİZ KESİNTİSİZ DEVAM ETMEKTE'

Piyade Uzman Çavuş Metin Göçmen ise eğitimlerle ilgili "Tören takımı için belirlediğimiz erbaş ve erlerimizin icrasını yapacakları törenler ve saygı nöbetleri için yerinde dönüşler, kendini takdim, selamlama, tüfekten selamlama, normal adım yürüyüş, uygun adım yürüyüş ve seremoni şeklinde nöbet değişimi ve nöbet tutma eğitimleri verilmektedir. Saygı nöbetçilerimizin eğitim süresi, tören takımına seçildikten sonra seçim aşamasından terhis olacakları güne kadar eğitimleri sürekli devam ediyor. Askerlerimizi fiziksel ve psikolojik olarak sürekli zihinde tutabilmek için eğitimlerimiz kesintisiz devam etmektedir" diye konuştu.

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Anıtkabirin nöbetçi askerleri... DHA ekibi saygı nöbetçilerinin eğitimlerini görüntüledi

'ATA'MIZIN HUZURUNDA GÖREV YAPMAK GURUR KAYNAĞI'

Anıtkabir’de görev yapan saygı nöbetçisi askerlerden Deniz Er Sinan Tekçe de "Hani bazen anlar olur ya anlatılmaz yaşanır, Anıtkabir’de görev yapmak işte böyle tarifi olmayan bir duygu. Ata'mızın huzurunda görev yapmak ise apayrı bir gurur kaynağı. Dua eden amcalar ve nöbetim esnasında karşıma geçip tüm askerlerimiz adına dua eden insanlar benim görevimi daha kıymetli kılıyor ve bana gurur veriyor" dedi.

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#ANKARA#Anıtkabir#Asker

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