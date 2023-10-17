Anıl’ın katili bulunsun

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Denizli Pamukkale’de önceki gün 20.00 sıralarında Çürüksu Deresi’nde yarı çıplak halde erkek cesedini görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı incelemede, elleri, ayakları ve ağzı bağlı olan cesedin, göğsünden silahla vurulduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada, cansız bedenin, 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz’a ait olduğu ve ailesinin 10 Ekim’de kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı. İncelemenin ardından Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Yılmaz’ın, öldürüldükten sonra dereye atıldığı ve akıntıyla birlikte sürüklendiği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.