Andican’dan Akşener’e liste veryansını

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27’nci dönemde 36 milletvekilinin 25’inin şaibeli bir temayül yoklaması operasyonuyla tasfiye edildiğini, çıkar ilişkileriyle anahtar listelerin hazırlandığını öne süren Andican, “Bugün art arda partiden ayrılan veya sırasını bekleyen işadamlarının bu şaibeli temayül yoklamasıyla veya doğrudan üst sıralara yerleştirilmiş olmaları da bir ahlaki sorundur” dedi. Andican, sosyal medya hesabından özetle şu tepkiyi gösterdi:

ÇIKAR İLİŞKİLERİYLE ANAHTAR LİSTELER

“Bu durumda teşkilat yoklamasındaki şaibeleri aktardığım görüşmemiz konusunda bir hafıza tazelemesi zorunluluğu doğuyor. Çıkar ilişkileriyle anahtar listelerin hazırlanıp teşkilat mensuplarına dağıtıldığını söyledim.

AKÇALI İLİŞKİLER SİYASETİN GERÇEĞİ

Saptadığım bu şaibeleri danışmanınız Buğra Kavuncu’ya aktardığımı, hatta kendisine anahtar liste örneği gönderdiğimi söyledim. ‘Böyle olacağını bilseydim temayül yoklamasını yaptırmazdım’ dediniz. Partiyi kurarken çektiğiniz maddi sıkıntıları anlatarak, teşkilatların böylesi akçalı ilişkilerinin siyasetin bir gerçeği olduğunu söylediniz. Bu görüşmede ‘Beni başa al’ şeklinde bir ifadem olmadığına dair Allah’ın huzurunda iki çocuğumun başı üzerine yemin ediyorum.”