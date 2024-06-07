Anaokulundaki mezuniyet töreninden dışlanan otizmli Asil’in annesi: Varız buradayız yok sayamazsınız

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Mustafa Pars Anaokulu’nun 3 Haziran’daki mezuniyet töreninde yapılan gösteride otizmli kaynaştırma öğrencisi Asil Ahmet Kurt’a yer verilmedi. Bu nedenle tören sırasında çocuğuyla sahne yerine seyircilerin arasında dans eden anne Ezgi Desovalı, bu anları sosyal medya üzerinden paylaşarak şu sözlerle isyan etti:

‘BIKTIM ARTIK DIŞLANMAKTAN’

“Okul ne istediyse yaptık. Oğlumu bir birey olarak görmeyi bırakın, ondan hiçbir materyal bile istenmedi. Sonrasında okula gittiği saatler sabahtan öğleye kaydırıldı. Son olarak da düzenlenen mezuniyet ile yıkıma uğradım. Oğlum diğer çocuklarla ve okul ortamıyla kaynaşabilsin diye tüm sene savaş verdik. Ancak anladım ki koca bir sene boyunca ismi bile öğrenilememiş. Bıktım artık başkalaştırılmaktan. Özel çocukların yok sayılmasına dayanamıyorum. Onun da eline bir davul veremediniz mi? Diğer çocuklar müzisyen miydi? Yardım istenseydi bu etkinlikte çocuğumun yanına ben otururdum.”

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İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili inceleme başlatıldığını söylerken, okul yöneticileri bakanlık yetkililerine, “Çocuğumuz özel durumundan dolayı ışıktan ve sesten çok rahatsız olmuş, ağlamış, aşırı derece strese girdi. Ertesi gün düzenlenen kep töreni ve mezuniyet gösterisinde de çocuğumuz sahneye alındı, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte kep attı” savunması yapıldı.

OĞLUYLA KENDİSİ DANS ETTİ

Anne Ezgi Desovalı, sahnede gösteri yapan arkadaşlarının yanına alınmayan oğluyla seyircilerin arasında dans ederek kutlama yaptı. (MELİKE ÇALKAP)

‘DİSLEKSİ’ DİYE KENARA ALINMIŞTI

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Asil, özel çocuklara yapılan ayrımcılıkta ilk vaka değil. Afyonkarahisar’da geçen yıl bir ilkokulda yaşanan olay da vicdanları yaralamıştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlanan gösteride disleksisi olan bir çocuk, öğretmeni tarafından kenarda bekletilmişti. Durumu fark eden anne, öğretmene çocuğunun neden gösteride yer almadığını sorması üzerine ise ‘İlgisiz anne ve babanın çocuğu, sizin çocuğunuz disleksi’ cevabını almıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmene kınama cezası verip yerini değiştirdi.

‘ÖĞRETMEN’ TEKME ATIP SÜRÜKLÜYOR

DOWN’LI ÇOCUĞA DAYAK ATTI GÖRÜNTÜLERDEN SONRA TUTUKLANDI

- 17 yaşındaki down sendromlu Berat, özel bir eğitim okuluna gidiyordu. Ailesinin öğretmen diye güvenip teslim ettiği kişinin yaptıkları ise kan dondurdu. Çocuğu pamuklara sarması gerekirken öldüresiye döven Mücahit Mert Hepgümüş tutuklandı. O korkunç anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Kumpınar Mahallesi’nde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 24 Mayıs’ta, özel eğitim öğretmeni Mücahit Mert Hepgümüş, down sendromlu Berat Ü.’nün annesi Serap C.’yi telefonla arayarak, “Berat, bugün beni üzdü. Arkadaşıyla aralarında sürtüşmeler oldu. Dudağı kanadı” dedi.

‘HOCA YAPTI’

Okul dönüşü oğlunu servisten alan Serap C., vücudunda morluklar olduğunu gördü. Annesinin izlerin nasıl oluştuğunu sorması üzerine Berat Ü., “Hoca yaptı” dedi. Pazartesi günü okula giden Serap C., olayla ilgili müdür yardımcısı ile görüştü. Anneye, oğlu Berat’ın arkadaşı ile yaşadığı sürtüşme sonucu yüzünü kalorifer peteğine çarptığı, öğretmen Hepgümüş’ün ise özel eğitimde kullanılması gereken bazı sert tavır ve davranışlarda bulunduğu ve çok büyütülecek bir problem yaşanmadığı söylendi.

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TUTUKLANDI

Annenin ısrarı üzerine okulun güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Kamera kayıtlarında down sendromlu Berat’ın öğretmeni tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Görüntüleri izledikten sonra şoke olan ve oğlu için hastaneden darp raporu alan Serap C., avukatı Çiğdem Tan aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan ve “Berat’ı sınıfa götürmek için ikna etmeye çalışıyordum” diyen Hepgümüş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

ÖĞRETMEN EŞİ DE GÖRMEZDEN GELDİ

Kameraya yansıyan görüntülerde, Mücahit Mert Hepgümüş’ün ayaklarıyla Berat’ın üstüne bastığı, yerlerde sürüklediği, tekme attığı anlar yer aldı. O gün okulda nöbetçi olan ve aynı zamanda şiddet uygulayan Hepgümüş’ün eşi olan Z.H.’nin ise olay anında eşinin yanından geçip gittiği görüldü.

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1.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hepgümüş’ün TCK’nın 86’ncı maddesi gereği ‘basit yaralama’ suçundan cezalandırılması talep edildi. 6 aydan 1.5 yıla kadar hapsi istenen Hepgümüş, 24 Haziran’da hâkim karşısına çıkacak.