Anaokulu seçerken nelere dikkat edilmeli?

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İnsan gelişiminin en önemli evresi şüphesiz okulöncesi döneme denk gelen erken çocukluk dönemidir. Erken çocukluk dönemi; çocuğun fiziksel gelişimi, sosyal gelişimi, kişilik gelişimi ve bilişsel gelişimi adına birçok kritik dönem barındırır. Çocukların gelişim alanlarının bu dönemde yapılandırılmış ve profesyonel bir ortamda desteklenmesi, onlar için atılmış en faydalı ve olumlu adımlardan biri olacaktır. Yapılan güncel çalışmalar gösteriyor ki; anaokullarında okulöncesi eğitimi alan çocuklar almayanlara kıyasla, ilkokul ve ilerleyen kademelerde okul olgunluğu göstermede, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmakta, yetenek ve ilgilerini fark etmekte, kendilerini tanıma ve ifade etmekte, öz-bakım ve öz-denetim becerilerinde daha avantajlı konumda yer almaktadırlar.

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1.EĞİTİM YAKLAŞIMI

Anaokulu süreci her şeyden önce bir eğitim sürecidir, bu yüzden öncelikli olarak anaokulu seçerken eğitim yaklaşımını, hangi eğitim modelinin kullanıldığını sorabilirsiniz!

Seçeceğiniz anaokulunun benimsediği ve uyguladığı eğitim yaklaşımı, çocuğunuzun belirlenmiş müfredat kazanımlarını hangi stratejilerle kazanacağını anlamanıza yardımcı olur.

Okulöncesi yaş grubundaki çocukların gelişim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda; öğrenme süreçlerinde aktif rol oynamaları, eğitim programının etkinlikler ve uygulamalarla zenginleştirilmiş olması, akademik becerilerin yanında sosyal ve sanatsal aktivitelerle destekleniyor olmaları, yaparak-yaşayarak en önemlisi üreterek öğrenme imkanı sunulması önemlidir.

Ülkemizde son yıllarda tercih edilen ve Ata Koleji Anaokulu’nda etkili bir şekilde uygulanmaya başlayan GEMS (Great Exploration Math and Science) eğitim modeli bu kriterleri taşıyan başarılı bir eğitim modelidir.

Kaliforniya Üniversitesi’nde geliştirilmiş olan bu model, fen ve matematiğin temel kavram ve yöntemlerini ezbere dayalı ya da didaktik bir şekilde çocukların zihinlerine sunmak yerine; “Filler ve Yavruları”, “Penguenler” gibi aylık temalar içerisinde deney ve gözlem yaparak, doğru sorular yoluyla çocukların eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek, grup çalışmaları ile iş birliğini vurgulayarak kalıcı bir biçimde öğrenmelerini amaçlar.

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Çocuklar bu sayede hazır olan bilgiyi öğrenmek yerine yeni fikirler oluştururlar, öğrenmeyi öğrenirler. Öğrenilen bilgiler hayatın ve doğanın içerisinden öğrenildiği için, bu bilgileri hayatları boyunca uygun yerlerde kullanma becerilerine sahip olurlar.

GEMS Eğitim Modelinde fen ve matematiğe vurgu yapılıyor olsa da konuların işleniş biçiminin sınıfta doğal olarak oluşturduğu ortam çocukların sosyal ve kişilik gelişimlerine üst düzeyde katkıda bulunur. Farklı fikirlerin üretilmesini ve ifade edilmesini destekleyen bir sınıf ortamında çocuklar yeni fikirlere karşı hoşgörülü olmayı, bunlara eleştirel bir gözle bakabilmeyi öğrenirler. Aynı zamanda grup çalışmasıyla bir fil maketi yapan sınıf, iş birliğinin, birlikte çalışmanın ve ekip ruhunun önemini içselleştirmiş olur.

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Dilerseniz hem eğitim modelinin uygulanışını yerinde seyretmek hem de çocuğunuzla birinci dereceden ilgilenecek olan okulöncesi öğretmeni ile tanışmak için, gerekli izinleri alarak seçmeyi düşündüğünüz okulu gezebilir, gözlem yapabilirsiniz.

2. YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı dil eğitimin önemi her eğitim kademesinde olduğu gibi okulöncesi dönemde de öncelikli sırasını muhafaza etmektedir. Seçeceğiniz okulda yabancı dil eğitiminin veriliyor olması tercih sebebiyken dil eğitiminin verilme şartları da belirleyici nitelik taşıyabilir. Ata Koleji’nde çocuğun gündelik okul yaşantısına entegre edilmiş, aktivitelerle desteklenmiş, temel okuma-dinleme-konuşma becerilerini destekleyici bir nitelikte yabancı dil eğitimi verilmektedir.

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Yaparak ve yaşayarak öğrenme felsefesi yabancı dil eğitiminde de etkililiğini ispatlamıştır. Bu nedenle ilgili yabancı dil öğretmeninin sınıfta öğrenilmesi hedeflenen yabancı dilde iletişim kurması, öğrencilerini bu doğrultuda desteklemesi, dersini çocuklar için “ders” niteliğinden daha çok etkinlik temelli bir çerçevede işlemesi eğitimin verimini arttıracaktır.

3. PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİNİN VARLIĞI

Eğitimin her kademesinde olduğu gibi, okulöncesi dönem çocukları için de psikolojik danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri çok önemlidir.

Ata Koleji Anaokulunda bir psikolojik danışman sınıf öğretmeni ile sürekli iş birliği halinde olarak çocuğunuzu tüm gelişim alanlarında gözlemler ve gereken gelişimsel testleri uygular. Öğrencilerin okula uyumuna yardımcı olacak faaliyetler planlar, sınıfta çeşitli kazanımları hedefleyen rehberlik etkinlikleri yapar ve siz aileler ile de tüm bu süreçte temas içerisinde olur. Seçmeyi düşündüğünüz okulda mutlaka bir psikolojik danışman ya da psikolog olmasını beklemelisiniz.

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4.SANATSAL VE BİLİMSEL AKTİVİTE ALT YAPISI

Seçeceğiniz anaokulunda; çocuğunuzun eğitim sürecini ve gelişimini destekleyecek bilim ve sanat aktivitelerini rahatça gerçekleştirebileceği, okulöncesi çocuklarına uygun tasarlanmış ve eğitim programının içine entegre edilmiş çeşitli etkinlikleri keyifle yapabilecekleri atölyeler ve alanlar bulunması çok önemlidir.

Resim atölyesi, müzik atölyesi, spor atölyesi gibi alanlar çocukların sınıf dışında da keyifli ve faydalı aktivitelere katılmasına, ilgi ve yeteneklerini profesyonel ellerde keşfetmesine olanak sağlayacaktır. Gelişen ve değişen dünyaya çocukları daha iyi hazırlamayı amaçlayan Ata Koleji’nde bulunan robotik kodlama gibi bilişim teknolojileri atölyeleri geleceğin dünyasında yetişkin olacak çocuklarınız için iyi bir hazırlığın yanında keyifli bir deneyim olacaktır.

5.FİZİKİ ŞARTLAR

Anaokulunun eğitim anlayışı ve çocuklarına sunacakları sosyal imkanlar kadar bunların hayata geçirildiği fiziki mekan da çok önemlidir. Bu noktada anne babalara, seçmeyi düşündükleri anaokulunu gidip gezmeyi, sınıflarında bulunmayı tavsiye ediyorum.

İdeal bir okulöncesi sınıfı çocukların ilgilerini çekecek fakat dikkatlerini dağıtmayacak şekilde özenli bir şekilde çeşitli uyaranlarla bezenmiş olmalıdır. Sıralar ve masalar yaş dönemine uygun boyutlarda seçilmiş ve konumlandırılmış, olası düşmeler/çarpmalar gibi durumlar için gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır.

Seçeceğiniz okulun anaokulu için özelleştirilmiş bir bahçesi olması, diğer kademelerden ayrıştırılmış olması, gerekli dolap, ayakkabılık vb. gibi envanterlerinin olması olumlu bir özellik olacaktır.

Çocuklar için, tıpkı sınıflar gibi uygun olarak tasarlanmış, gelişim alanlarını destekleyecek , yaşlarına uygun ve iyi seçilmiş oyuncakları barındıran bir oyun odası olması onların mola saatlerini keyifli ve verimli geçirmelerini sağlayacaktır.

6. GÜVENLİK VE HİJYEN

Güvenlik ve hijyen sadece okul için değil çocuklarımızı ilgilendiren her mekan için önceliklerimizin başında gelir. Anaokulu seçerken de mutlaka aday okulların idari personelleri ile görüşerek güvenlik işleyişinin nasıl olduğu, okula giriş çıkışların nasıl ve kimler tarafından denetlendiği gibi soruları sorunuz.

Hayatımızdaki etkisini hala koruyan Covid-19 günlerinde hijyen eskisine göre belki de daha çok duyduğumuz ve dile getirdiğimiz bir ifade haline geldi. Aday olarak düşündüğünüz okulların “Okulum Temiz” belgesinin olması hijyen konusunda önceliklerinizden biri olabilir. Bununla birlikte sınıfların ve ortak alanların ne sıklıkla temizlendiği, ilgili destek personellerin konuyla alakalı eğitimlerinin olup olmadığı sorularını sormanızı tavsiye ederim.

7. BESLENME VE SAĞLIK KOŞULLARI

Anne babaların en çok düşündüğü konulardan bir tanesi: “Çocuğum okulda ne yiyecek/yiyor?”

Tam zamanlı bir anaokulunda çocuklar genellikle üç öğün beslenirler, menüler önceden belirlenmiş olur ve anne babalar çocuklarının hangi gün hangi öğünde ne yiyeceğini biliyor olurlar. Burada; kullanılan ürünler, menü seçimi, çeşitli besin alerjileri olması durumunda çocuğunuzun hassasiyetinin ne ölçüde dikkate alınacağı ile ilgili bilgileri edinmeniz faydalı olacaktır.

Bunlara ek olarak okulun revir hizmetinin var olması sizler için çok önemli bir artı puan olmalıdır! Tam zamanlı olarak hizmet veren, çocukların düzenli olarak ateş takibini yapan, herhangi bir düşme ya da basit yaralanma olayında gereken müdahaleyi yapıp sizleri bilgilendirecek bir sağlık çalışanının varlığı çocuğunuzun ve sizin daha güvende hissettirebilir.