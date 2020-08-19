Anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak?

2020-2021 eğitim yılı ile birlikte ailelerin araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren faaliyetlerine ara vermişti. Salgınla mücadele devam ederken, atılan normalleşme adımları kapsamında bu işletmelerin yeni dönemde ne zaman açılacağı sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokulları ve kreşlerin ne zaman açılacağı hususuna cevaben şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"21 Eylül'den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor."

Dolayısıyla kreşler ve anaokullarının açılış tarihi, yeni bir açıklama gelmediği taktirde 21 Eylül tarihi olacak.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Bakan Selçuk, okullardaki hijyen standartlarını yükseltme noktasında çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu;

Okulları açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, destek personeli, servis sürelerine varana kadar herkesin sağlık durumu HES kodlarıyla takip altında olacak. Kılavuz çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için rehber kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntılarını devam ettireceğiz.

Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda çalışmalarımızı çeşitli kurumlarla devam ettiriyoruz. Bu standartların uygulaması denetlenmesi nasıl olacak? Şu anda 2 bin denetmenimiz okullarda. Standartları gözden geçiriyorlar. Kılavuzların takip işlemini de öğretmen ve yöneticilerimiz tarafından devam ettirilecek. Okulun ilk haftasında da özel bir uyum programı uygulayacağız. Öğretmenlerle ilgili çalışmamız olacak ama çocuklarımızla ilgili bir hafta boyunca uyum çalışmaları devam edecek.