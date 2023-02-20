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Anamur ve Bozyazı'da deniz çekildi

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#Mersin#Anamur#Bozyazı
Anamur ve Bozyazıda deniz çekildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 11:12

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde son bir hafta içinde deniz suyu gözle görülür oranda çekildi.

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Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçesi sahillerinde deniz suyu çekildi. Çekilmeyle birlikte vatandaşlar daha önce yüzdükleri alanda yürümeye başladı. Anamur'un Mamure Kalesi çevresinde ise deniz suyunun metrelerce çekildiği gözlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir etkisinin olup olmadığı henüz bilinmezken, deniz çekilmesi yöre halkını tedirgin etti.

Anamur ve Bozyazıda deniz çekildi

"BU DEFA ÇEKİLEN SU GERİ GELMEDİ"

Denizde ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştığını belirten Mehmet Ali Bayır (46), "4-5 gündür gelgitler yaşanıyor. Eskiden de olurdu ama bu kadar olmazdı. Taşların üstü bir açılır sonra kapanırdı. Ama bu defa çekilen su geri gelmedi" dedi.

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Ayşe Oğan (60) ise suların ilk defa bu kadar geri çekildiğini gördüklerini söyledi.

Anamur ve Bozyazıda deniz çekildi

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#Mersin#Anamur#Bozyazı

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