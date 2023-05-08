Anadolu'nun Barbie'si: Halide Edip Adıvar

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REKLAMCI ve pazarlama uzmanı Renan Tan Tavukçuoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirdikten sonra ABD’de yüksek lisansını tamamladı ve 8 yıl orada yaşadı. Türkiye’ye döndükten sonra pazarlama alanında çalışan Tavukçuoğlu kurumsal şirketlerin ‘hayır işi’ olarak ayırdıkları bütçelerin doğru yerlere ulaşmadığını ve sivil toplumun güçlenmesi gerektiğini düşünerek ‘Puduhepa ve Kız Kardeşleri’ projesini hayata geçirdi. Tavukçuoğlu, 2018’de başlayan projenin hikâyesini şöyle anlatıyor:
“Toplum için fark yaratan bir şeylerin içinde olmak istiyordum. Temel olarak çalışmak istediğim alan aile içi şiddet ve etkilediği çocuklardı. Çocuklar bu şiddet ortamında büyüyor. Ancak yetişkin kadınlar ve erkekleri dönüştürmek çok zor. Bu yüzden çocuklara yatırım yaparak bir toplumsal dönüşüm yaratmayı hedefledim. 6-10 yaş arası çocuklara yönelik müfredatta olmayan yaşam becerilerini desteklemek için bir proje yapmak istedim. Kız çocuklarına sorun çözebilme, özgüvenli olma, düştüğü zaman kalkabilme gibi mesajlar vermeyi arzu ediyordum. Bu mesajları doğru verebilmek için de bez bebeklerin doğru bir aracı olduğunu düşündüm.
KOSTÜMLERİ MODACILAR TASARLADI
PROJENİN ikinci bebeği, NASA’da çalışmış ilk Türk bilimkadını Prof. Dr. Dilhan Eryurt olmuş. Tavukçuoğlu, Eryurt’un hikâyesini şöyle anlatıyor: “Dilhan Eryurt NASA’da Apollo 11’de iniş projesinde çok önemli bir yanlış hesaplamayı düzeltiyor. Düşünsenize Google onunla ilgili bir doodle yapmıştı. Ancak Eryurt Türkiye’de bilinmiyor. Biz ikinci bebeğimizde onun ilham verici hikâyesini kullandık. Diğer bebeklerimiz ise botanikçi Asuman Baytop ve sanatçı Gülriz Sururi oldu.”
Puduhepa ve Kız Kardeşleri projesinde, her bebek, o ismin hayatını anlatan hikâye kitabı ile birlikte satılıyor. Bebeklerin kıyafetlerini Arzu Kaprol, Zeynep Tosun, Özlem Süer, Tuana Büyükçınar gibi isimler tasarlamış.
1923 KİŞİDEN DESTEK İSTENDİ
PUDUHEPA ve Kız Kardeşleri projesi, son bebeğini de Cumhuriyet’in 100. yılına özel Halide Edip Adıvar olarak belirlemiş. Hikâyenin anlatıldığı kitabın illüstrasyonları ve öyküsü ise, Demet Kılıç’a ait. Tavukçuoğlu bu bebeğin daha çok kadına istihdam ve kız çocuğuna burs olabilmesi için kitlesel fonlama sitesinden bir kampanya başlatmış: “Bu proje, tüm paydaşları sayesinde 5 yılda 3.5 milyon kişiye ulaştı. Şimdi Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Halide Edip Adıvar’ın bebekleri ve kitapları için 1923 kişiden destek bekliyoruz. Bana göre, Türkiye olarak sivil toplum kasımızın gelişmesi gerekiyor. Biz bu fonlamamız tamamlandıktan sonra, ekim ayında güzel bir lansman yaparak Halide Edip Adıvar bebeğimizi tanıtacağız.”
İLK BARIŞ ANLAŞMASINDA MÜHRÜ VAR
PEKİ projenin ismi nereden geliyor ve ‘Puduhepa ve Kız Kardeşleri’nin kim olacağı nasıl belirleniyor? “Puduhepa, 3300 yıl önce Hitit’ler uygarlığında şimdiki Çorum’da yaşamış, Mısır’la 15 sene boyunca süren savaşa son veren Kadeş Anlaşması’nı yapan, tarihin ilk barış anlaşmasına mühür basan güçlü bir kadın. Puduhepa’yı ana karakter olarak benimsedik ve yanına kız kardeşlerini ekledik. Çünkü bu topraklarda pek çok başarılı kadın, çok önemli işlere imza atmış. Bunların hikâyelerinin kız çocuklarına ilham olmasını istedik.”