Anadolu Yakası’nda tramvay heyecanı

Haberin Devamı

Seçimi CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasıyla, Anadolu Yakası’nda yaşayanlar da İBB’nin ‘AnadoluTRAM’ olarak adlandırılan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı’nı heyecanla beklemeye başladı. İBB Meclisi’nde de CHP’nin çoğunluğu elde etmesiyle projenin bir an önce hayata geçmesi bekleniyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Fizibilite ve projesini tamamladık” diye duyurduğu AnadoluTRAM, son seçimde Üsküdar’da CHP’li Sinem Dedetaş, Kadıköy’de CHP’li Mesut Kösedağı, Maltepe’de CHP’li Esin Köymen’in başkan koltuğuna oturduğu 3 ilçeyi hafif raylı sistemle birbirine bağlayacak.

3 İLÇE BAĞLANACAK

Yaklaşık 21.3 kilometre uzunluğundaki Üsküdar-Kadıköy -Maltepe tramvay hattı 33 istasyondan oluşacak. İBB’den yapılan açıklamada tramvay hattının birinci etabının Kadıköy’de meydan düzenlemeleriyle başladığı duyurulmuştu. Tramvay hattıyla yolcuların Kadıköy’den, Üsküdar ve Maltepe’ye kesintisiz ulaşımı hedefleniyor. Proje hayata geçtiğinde yolcular, Söğütlüçeşme durağından Marmaray, hızlı tren ve Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattına da aktarma yapabilecek.