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Anadolu Yakası’nda tramvay heyecanı

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#CHP#Ekrem İmamoğlu#Anadolu Yakası
Anadolu Yakası’nda tramvay heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 07:00

Yerel seçimlerin bitmesinin ardından gözler adayların vaatlerine çevrildi. İstanbul’da AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum ile CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri arasında Anadolu Yakası’nda trafik çilesini sona erdirecek tramvay hattı projesi yer alıyordu.

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Seçimi CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasıyla, Anadolu Yakası’nda yaşayanlar da İBB’nin ‘AnadoluTRAM’ olarak adlandırılan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı’nı heyecanla beklemeye başladı. İBB Meclisi’nde de CHP’nin çoğunluğu elde etmesiyle projenin bir an önce hayata geçmesi bekleniyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Fizibilite ve projesini tamamladık” diye duyurduğu AnadoluTRAM, son seçimde Üsküdar’da CHP’li Sinem Dedetaş, Kadıköy’de CHP’li Mesut Kösedağı, Maltepe’de CHP’li Esin Köymen’in başkan koltuğuna oturduğu 3 ilçeyi hafif raylı sistemle birbirine bağlayacak.

Anadolu Yakası’nda tramvay heyecanı

3 İLÇE BAĞLANACAK

Yaklaşık 21.3 kilometre uzunluğundaki Üsküdar-Kadıköy -Maltepe tramvay hattı 33 istasyondan oluşacak. İBB’den yapılan açıklamada tramvay hattının birinci etabının Kadıköy’de meydan düzenlemeleriyle başladığı duyurulmuştu. Tramvay hattıyla yolcuların Kadıköy’den, Üsküdar ve Maltepe’ye kesintisiz ulaşımı hedefleniyor. Proje hayata geçtiğinde yolcular, Söğütlüçeşme durağından Marmaray, hızlı tren ve Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattına da aktarma yapabilecek.

 

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#CHP#Ekrem İmamoğlu#Anadolu Yakası

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