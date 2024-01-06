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Anadolu Gençlik Vakfı üyelerinden Blinken'ın Türkiye ziyaretine protesto

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#Anadolu Gençlik Vakfı#Antony Blinken#Protesto
Anadolu Gençlik Vakfı üyelerinden Blinkenın Türkiye ziyaretine protesto
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 13:59

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Vahdettin Köşkü önünde Anadolu Gençlik Vakfı üyeleri Blinken'ın Türkiye ziyaretini protesto etti. 

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü'nde öğlen saatlerinde görüştü. Görüşme devam ederken Anadolu Gençlik Vakfı üyeleri Vahdettin Köşkü yakınında Blinken'ın Türkiye ziyaretini protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Hasan Basri Yalçın, "Blinken'ın coğrafyamızda yaptığı seyahatler mekik diplomasisi, barış için olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu ziyaretlerin barış için değil, Ortadoğu'yu yeniden dizayn etmek için olduğunu bilmemek ülkemizin topraklarının da içinde bulunduğu büyük Ortadoğu projesini hızlandırmak için olduğunu anlamamak siyasi ahmaklıktır. Filistin bir imtihan bu imtihanı kaybetmeyin, ABD ile teröristlerin ağababası ile masaya oturmayın" dedi. Açıklamanın ardından grubun Vahdettin Köşkü yakınlarında bekleyişi sürüyor. 

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#Anadolu Gençlik Vakfı#Antony Blinken#Protesto

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