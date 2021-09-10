Ana sınıfında okuyan bir öğrenci Covid-19 olduğunda ne yapılmalı? MEB'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla gönderilen yazıya göre, bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Kovid-19 pozitif tanısı konulması durumunda, öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecekler. Aynı durumda, öğretmenler de izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecekler.

Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak.

Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci ya da öğretmen okula devam edecek, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilecek.

Ana sınıfında okuyan bir öğrenci Covid-19 olduğunda ne yapılmalı?

Ana sınıfındaki tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterlidir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler, yakın

temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

Temaslı kabul edilen kişiler için nasıl uygulama yapılır?



Temaslı kabul edilen öğretmen ve öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez

semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

Okul idaresince belirlenen görevliler tarafından yapılan kontrollerde semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler, okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

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