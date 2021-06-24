‘Amerikalı asker için askerini feda etme’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ismi açıklanan yerli aşıya ilişkin, “Sayın Erdoğan’ı uyarmak istiyorum; yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye kalkıp da böyle önemli bir süreci baltalama. Bırak, bilim kurulu, Sağlık Bakanlığı ve bilim insanlarımız, süreci, olması gerektiği gibi yürütsün” dedi. Akşener dün Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“(MKEK’ye özelleştirme iddiası) Ordumuzun mühimmatının, önemli bir bölümünü üreten bu stratejik kurumu da peşkeş maceralarına kurban etmeye utanmıyorlar.

(Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlaması için yapılan görüşmeler) Sayın Erdoğan’ı, aklını başına almaya davet ediyorum. Erdoğan, Afganistan’ı kim bu hale getirdiyse, bırak o toplasın. Amerikalı askerin canını kurtarmak için kendi askerini feda etmeye, bu kadar hevesli olma. Bu maceraya atacağın kınalı kuzuların ayağına taş değse senden biliriz.

O SANDIK GELECEK

Böyle devlet yönetilmez. İktidarın bacası alev almış panik her geçen gün büyüyor. Varsın iktidar abuk sabuk konularla gündemi meşgul etsin, o sandık er ya da geç milletin önüne gelecek. O sandık gelecek ve Sayın Erdoğan ve ortakları tıpış tıpış gidecek.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara