Ameliyat sonrası karantinaya girdi, ailesiyle beraber 4 gündür elektriksiz ve susuz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden peş peşe 4 uyarı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...Meteoroloji'den peş peşe 4 uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...#Meteoroloji
Macrona soğuk duş Kremlinden açıklama geldi: Önemli atılımlar beklemiyoruzMacron'a soğuk duş! Kremlin'den açıklama geldi: Önemli atılımlar beklemiyoruz#Macron
Bitcoin’de 14 gün sonra ilk Yükseliş sürer miBitcoin’de 14 gün sonra ilk! Yükseliş sürer mi?#Kripto Para Piyasaları
Üsküdarda binada patlama Yaralılar varÜsküdar'da binada patlama! Yaralılar var#Üsküdar
Paylaşımı tepki çekmişti Derya Büyükuncu hakkında yeni kararPaylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında yeni karar#Derya Büyükuncu
İçişler Bakanlığı açıkladı Isparta Valiliğinde geçici görev değişikliğiİçişler Bakanlığı açıkladı! Isparta Valiliği'nde geçici görev değişikliği#Isparta Valisi
İki yıldır kapalıyız ama... Zararı faydasından fazla çıktıİki yıldır kapalıyız ama... Zararı faydasından fazla çıktı!#Koronavirüs
Bu kadarına da pes... TikTok fenomeni neye uğradığını şaşırdıBu kadarına da pes... TikTok fenomeni neye uğradığını şaşırdı!#Tiktok
Ne faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmediNe faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmedi?#Altın Fiyatları
2 türü geliştirildi... Tescile gönderildi İtalyanlardan şimdiden talep yağıyor2 türü geliştirildi... Tescile gönderildi! İtalyanlardan şimdiden talep yağıyor #Kamkat
Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…#Emlak Dolandırıcılığı
Dünya bu kahramanı konuşuyor... Günlerce çıplak elleri ile kazdıDünya bu kahramanı konuşuyor... Günlerce çıplak elleri ile kazdı!#Rayan
Tezgahtar kızın önlenemeyen yükselişi: Hiçbir şeyi yoktu, şimdi sevgilisine milyonluk hediye aldıTezgahtar kızın önlenemeyen yükselişi: Hiçbir şeyi yoktu, şimdi sevgilisine milyonluk hediye aldı #Cristiano Ronaldo
Çizdiği setle F.Bahçeyi yıkan Belözoğlundan 18 milyon euroluk nokta atışıÇizdiği setle F.Bahçe'yi yıkan Belözoğlu'ndan 18 milyon euroluk nokta atışı#Transfer
Yastık savaşı spor oldu: Eline yastığını alan rakibini tek vuruşta uyutmaya çalışıyorYastık savaşı spor oldu: Eline yastığını alan rakibini tek vuruşta 'uyutmaya' çalışıyor!#Yastık Savaşı
HABERLERGündem Haberleri

Ameliyat sonrası karantinaya girdi, ailesiyle beraber 4 gündür elektriksiz ve susuz

#Burdur#Ağlasun#Karantina

Burdur'un Ağlasun ilçesinde meme ve rahim kanseri tedavisi sürecinde ameliyat olan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle evde ailesiyle karantinaya giren Derya Çerçevik (42), elektrik ve su kesintisi nedeniyle 4 gündür mağdur olduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Ağlasun'da oturan Derya Çerçevik, meme ve rahim kanseri tedavisi sürecinde 26 Ocak'ta Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları Bölümü'nde ameliyat oldu. Tedavi sürecinde koronavirüs teşhisi konulan Çerçevik, 1 Şubat'ta taburcu oldu.

Çerçevik, eşi Murat (43) kızı Ahsen (20) ile evde koronavirüs karantinasına girdi. Ağlasun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 Şubat'ta evlerinde elektrik ve su kesintisi yaşanan Çerçevik ailesi, karantina sürecinde odun sobasıyla ısınıp, mum ışığında oturuyor. Ağlasun ilçe merkezinde 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle elektrik, su, telefon ve internet hattında kesinti yaşayan aile, 4 gündür mağdur olduklarını söyledi.

Ameliyat sonrası karantinaya girdi, ailesiyle beraber 4 gündür elektriksiz ve susuz

Haberin Devamı

Evi akşamları mum ışığıyla aydınlattıklarını aktaran Derya Çerçevik, gıda temininde de sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Karantina sürecinde kendilerine ulaşan olmamasından yakınan Derya Çerçevik, "26 Ocak'ta ameliyat oldum. Hastanede koronavirüse yakalandığım belirlendi. Aileme de bulaştı. Evimizde karantinaya alındık. Kar yağışı nedeniyle hayat felç oldu. Evimizde 4 gündür elektrik, su yok. Yollarımız açılmadı. Kimse ilgilenmiyor" dedi.

Ameliyat sonrası karantinaya girdi, ailesiyle beraber 4 gündür elektriksiz ve susuz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burdur#Ağlasun#Karantina

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı