Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ambulans şoförünü bıçakladı! Kendisini görüntüleyene saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Trafik#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 12:20

İstanbul Başakşehir'de ambulansın, aracına çarptığını iddia eden sürücü, ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladı. Araçtaki hamile kardeşini bahane eden kadın, kendisini telefon kamerası ile görüntüleyen kişiye de saldırdı. Yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

Haberin Devamı

Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Başakşehir TEM Otoyolu'nda kaydedildi. Hamile olduğunu belirttiği kardeşi ile Esenyurt, istikametine giden kadının aracına iddiaya göre ambulans çarptı. Kazanın ardından aracından inen sürücü, ambulans şoförüne bıçakla saldırarak, kolundan yaraladı.

Korkuya kapılan acil sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek, kendilerini korumaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı.

Ambulans şoförünü bıçakladı Kendisini görüntüleyene saldırdı

Ambulans şoförünü olayı soran kişiye, kadın sürücü tepki gösterdi. Saldırgan görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurdu. Video kaydında saldırganın, "Kimse bıçakla saldırmadı. Benim kardeşim hamile, ambulans bize çarptı. Bebeğe zararı olabilirdi.

Haberin Devamı

Ambulans şoförünü bıçakladı Kendisini görüntüleyene saldırdı

iz nasıl gazetecisiniz? İşinizi yapın. Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" dediği duyuldu. Saldırgan daha sonra aracına binerek, uzaklaştı

Ambulans şoförünü bıçakladı Kendisini görüntüleyene saldırdı

Gözden Kaçmasın

Taksici dehşeti Peşlerine takıldı, defalarca bilerek çarptıTaksici dehşeti! Peşlerine takıldı, defalarca bilerek çarptıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Trafik#Kavga

BAKMADAN GEÇME!

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın
Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın
Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı