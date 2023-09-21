Amasya'daki vahşet! Taşla öldürüp, cesedi koyduğu otomobili ateşe vermişti... Tutuklandı

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Olay, Salı akşam saatlerinde Merzifon ilçesi Sarıbuğday köyü Gölet mevkisinde meydana geldi. Araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilde erkek cesedi buldu. Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı 6 saatlik çalışmayla cesedin Yılmaz Uyanık’a ait olduğu belirlendi. Jandarma, Uyanık’ı başına taşla vurarak öldürüp, ardından otomobili ateşe verdiğini tespit ettiği Ahmet Mutlu’yu gözaltına aldı.

Ahmet Mutlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yılmaz Uyanık ise dün Merzifon ilçesinde toprağa verildi.