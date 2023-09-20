×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Amasya'da tüyler ürperten vahşet! Önce öldürdü sonra yaktı

Güncelleme Tarihi:

#Amasya#Cinayet#Merzifon
Amasyada tüyler ürperten vahşet Önce öldürdü sonra yaktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 14:30

Amasya’da otuz yedi yaşındaki Yılmaz Uyanık'ın cansız bedeni bulundu. İşlediği cinayetin ardından aracı yakarak kaçtığı iddia edilen katil zanlısı Ahmet M. yakalandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Sarıbuğday köyü Gölet mevkiinde araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede aracın içinde bir ceset buldu.

Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine takviye olarak olay mahalline jandarma suç araştırma dedektifleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan 6 saatlik çalışma neticesinde ölen şahsın Yılmaz Uyanık (37) olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ahmet M.’nin (39) boğuştuğu Uyanık’ı öldürüp, aracı yaktıktan sonra kaçtığının tespit edildiği ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amasya#Cinayet#Merzifon

BAKMADAN GEÇME!