Amasya'daki selde kaybolan Zilal’i arama çalışmaları devam ediyor... Samsun'da sel sularından kaçma anı kamerada

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Samsun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bugün de bazı ilçelerde ve taşımalı eğitim veren tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ayvacık, Salıpazarı, Ladik ve Terme ilçelerinde tüm okullarda, diğer tüm ilçelerde de 1 gün süreyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrencilerin idari izinli sayılacakları belirtildi.

Gözden Kaçmasın Karadeniz’i sel aldı Haberi görüntüle

Ordu Valisi Tuncay Sonel de şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan riskine karşı kentteki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitiminin 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Vali Sonel, yazılı olarak yaptığı açıklamada, “Bu gece ve sabah saatlerinde ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden, sel ve heyelan riskine karşı 6 Haziran 2023 Salı günü Ordu genelinde tedbir amaçlı, 2223 araçla okullarına gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimizin eğitimlerine bir gün süreyle ara veriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun” ifadelerini kullandı. Mustafa KIRLAK/SAMSUN, (DHA)

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SAMSUN'DA SEL SULARINDAN KAÇMA ANI KAMERADA

Samsun’da sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. 13 katlı sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü.

Aracının biri duvarın altında kalan, kendisi son anda kurtulan Sezer İnanlı, "Benim iki arabam var. Yan yanaydı. Ben diğer aracı alırken suyu gördüm. Kaçtım. Duvar çöktü. Araçlar duvarın altında kaldı. Son anda kurtuldum" şeklinde konuştu.

Sezer İnanlı'nın sel suyunu fark edince aracını geri geri kaçırıp aracından indikten sonra sitenin çocuk parkının merdiveninden kaçma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitenin çocuk parkının üzerinden aşan sel suyu ise olayın dehşetini gözler önüne serdi.

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ZİLAL’İ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Amasya Kızıl Kışlacık köyü yakınlarında, geçen pazar günü pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin çifti ile arkadaşları Murat Ekşi (38), aniden bastıran sağanakta ıslanmamak için 05 AAD 046 plakalı otomobillerine binerek, yağmurun dinmesi bekledi. Artan yağışla birlikte, otomobil sele kapıldı.

Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp, kurtuldu. Arkadaşı Murat Ekşi’nin ise dün cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, Sualtı Arama Kurtarma, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle Zilal Şahin’i arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

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Şahin’in yakınları da çalışmaları takip edip, gelecek umutlu haberi bekliyor. Zilal Şahin'in, Yeni Sanayi Sitesi'nde oto elektrik işi yapan eşi Serkan Şahin ile çalıştığı öğrenildi.

TOKAT’TA 5 MAHALLEYE ULAŞIMI SAĞLAYAN YOL GÖLE DÖNDÜ

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesinde sağanakta menfezler tıkandı, derenin taşmasıyla 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun bir bölümü göle döndü.

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından Gökal Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle çalışma başlattı. Menfezlerin tıkanması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandığı can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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