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Amasya'da polisin durdurduğu TIR'da 70 kaçak göçmen yakalandı

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#Amasya#Kaçak Göçmen#Amasya Haberleri
Amasyada polisin durdurduğu TIRda 70 kaçak göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 11:46

Amasya’da polisin yaptığı yol kontrolünde 70 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Taşova ilçesinden Amasya’ya seyir halinde olan B.M. yönetimindeki 46 AB 537 plakalı TIR, dün akşam polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR’ın dorse kısmında yaşları 18 ile 25 arasında değişen 62 Afganistan, 6 Pakistan, 2 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenlerin parmak izleri alındı. Ardından da sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Amasyada polisin durdurduğu TIRda 70 kaçak göçmen yakalandı

TIR sürücüsü B.M. ise bu işin organizasyonunu yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. B.M.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Amasyada polisin durdurduğu TIRda 70 kaçak göçmen yakalandı

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#Amasya#Kaçak Göçmen#Amasya Haberleri

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