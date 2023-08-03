Amasya'da polisin durdurduğu TIR'da 70 kaçak göçmen yakalandı

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Taşova ilçesinden Amasya’ya seyir halinde olan B.M. yönetimindeki 46 AB 537 plakalı TIR, dün akşam polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR’ın dorse kısmında yaşları 18 ile 25 arasında değişen 62 Afganistan, 6 Pakistan, 2 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenlerin parmak izleri alındı. Ardından da sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

TIR sürücüsü B.M. ise bu işin organizasyonunu yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. B.M.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.