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Amasya'da kuzuların buluşması dron kamerasında

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#Amasya#Doğa#İklim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 11:54

AMASYA'da süt alışkanlığı nedeniyle ayrı tutulan kuzular, anneleri ile buluşturuldu.

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Amasya Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde, süt alışkanlığı nedeniyle ayrı tutulan kuzular, anneleri ile bir araya getirildi. Bu anlar , dron kamerası ile görüntülendi.

350 anne koyun ile 400 kuzunun bulunduğu Gökhöyük Tarım İşletmesi'nin müdürü Muhammet Altıparmak, "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde 'Sakız' ve 'Karayaka' ırkı melezlemesi sonucu oluşan Bafra ırkı koyun ile çalışmaktayız. Bafra ırkı koyunlar, yüksek döl ve süt verimine sahip, et kalitesi açısından da çok iyi. Geçen yıl ağustos ayında 3 bin 800 koyuna koç kattık. Ocak ve şubat aylarında 6 bin kuzunun üzerinde doğumlarımız gerçekleşti. Kuzularımızın yüzde 70'i ikiz oldu.

Amasyada kuzuların buluşması dron kamerasında

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3 tane dördüzümüz, 1 tane de altımız meydana geldi. Bu kuzularımızı ilk doğduğu andan itibaren anne eli şefkati ile bakımlarını yapıyoruz. 3 ve 5 günden sonra bireysel bölmelerden sonra 5'li ve 10'lu gruplar halinde oluşturularak sürü kabiliyetine alıştırıyoruz. Sonrasında anneler ile kuzular bir arada. Bir 10 gün daha beraber tutulduktan sonra ayrı bir bölmelere alınarak, 3 öğün beslemesine geçiliyor" dedi.

Amasyada kuzuların buluşması dron kamerasında

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#Amasya#Doğa#İklim

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