Amasya'da kardeş dehşeti

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı binada farklı katlarda oturan Murat ve Vural Conba kardeşler, babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Conba, ruhsatlı tabancasıyla ağabeyi Vural Conba'ya ateş etti. Kanlar içinde kalan Vural Conba yere yığılırken, silah sesini duyanların haber vermesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale bulunan Vural Conba, kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Murat Conba da sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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