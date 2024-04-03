Amasya'da Başkan Turgay Sevindi mazbatasını aldı: '47 yıllık özlemimize son verdik'

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Amasya’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan avukat Turgay Sevindi, eşi Selin Sevindi ve partililerle birlikte Amasya Adliyesi'ne gelip mazbatasını aldı. Sevindi, bugüne kadar çok heyecanlarının olduğunu ancak hiçbirinin bu kadar büyük olmadığını söyledi. Mazbata alımının ardından devir teslim töreni için Amasya Belediyesi'ne geçen Turgay Sevindi, belediyede başkanlık makamında gerçekleşen devir teslim töreniyle MHP'li eski Belediye Başkanı Bayram Çelik'ten görevi devraldı. Çelik, Turgay Sevindi'ye çiçek ve plaket takdim ederek, "Hayırlı olsun" dedi.

Bayram Çelik'e hizmetleri için teşekkür eden Turgay Sevindi, "Kendisi ile bir dönem belediye meclis üyeliği yaptım. Bu şehre katkıları çok büyüktür. Emekleri ve gayretleri için çok teşekkür ederiz. Her zaman Amasya Belediyesi'nde, bizim başımızın üzerinde yeri vardır. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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'BİRLİKTE ÇALIŞTIK, BİRLİKTE KAZANDIK, BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ'

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, belediye önünde kendini bekleyen kalabalığa hitap ederek, "47 yıllık özlemimize son verdik. Yeniden halk iradesi tecelli etti. 47 yıl sonra yeniden Amasya'da Cumhuriyet Halk Partisi yerelde iktidar oldu. Ancak bundan sonra işimiz daha zor, biz bu kentin 110 bin nüfuslu belediye başkanı olacağımızı her zaman söyledik. Bütün kentin belediye başkanı olarak bu kente hizmet edeceğiz, gayret göstereceğiz. Bunu gerçekleştireceğime tekrar huzurunuzda söz veriyorum. Kazanan Amasya'dır ve bu seçimin kaybedeni asla ve asla yoktur. Bu bilinçle 5 yıl boyunca sizlere hizmet edeceğiz. Çok gayret gösterdiğiniz, çok emek verdiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesi gülümseten bir belediye anlayışıyla, herkesi kucaklayacağız. Birlikte çalıştık, birlikte kazandık ve şimdi hep birlikte yöneteceğiz. Bundan sonraki amacımız; 5 yıl iyi hizmetler edip, sonraki 5 yıl için Amasya’ya daha iyi işler yapmak. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Daha sonra belediye başkanlık makamına geçen Sevindi, resmen görevine başladı.

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI