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Amasra’daki maden ocağında yangın yeniden başladı

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#Bartın#Amasra#Maden Ocağı
Amasra’daki maden ocağında yangın yeniden başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 11:58

Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciası sonrası yangının söndürülmesi amacıyla kurulan 3 barajın kaldırılması sırasında kömür tozu patlaması sonucu yangın çıktı.

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Amasra'da, 14 Ekim 2022'de TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde yaşanan maden faciasında 42 madenci hayatını kaybetti, 10 işçi de yaralandı. Patlama sonrası yangının söndürülmesi için 3 baraj kuruldu.

Ocağın eksi 250 kotuna 2 baraj ve eksi 100 kotuna kurulan barajların gerisindeki metan gazı değerlerinin normal seviyelere gelmesi nedeniyle ekipler, pazartesi günü ocağa indi.

TTK Genel Müdürlüğü’nden 30 kişilik tahlisiye ekibi ve Maden Mühendisleri Odası’ndan 10 kişilik bilirkişi heyeti, asansörle eksi 250 kotuna inerek 2 gün boyunca beton barajı açma çalışması yaptı.

OCAĞA GİRİŞLER KAPATILDI

Dün akşam saatlerinde metan gazı seviyesinin yükselmesiyle baraj gerisinde kömür tozu patlaması yaşanınca yangın çıktı. Ekipler yeniden barajları kurarak, ocağı tahliye etti. Yangın nedeniyle yıkılmak istenen barajlar yeniden yapıldı.

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Bu arada ocağa girişler kapatıldı.

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#Bartın#Amasra#Maden Ocağı

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