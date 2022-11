Amasra'daki maden kazasına ilişkin TBMM komisyonu toplantı

Haberin Devamı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında 41 madencinin ölümüyle sonuçlanan facia sonrasında TBMM'de kurulan 'Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu' toplandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, komisyona sunum yaptı. Kiraz, 2021 yılında toplam 46 kez denetim yapıldığını ve kuruma bağlı 177 iş güvenliği uzmanı ve 16 iş yeri hekiminin görev yaptığını söyledi.

'İŞ YERİ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DENETİMLER SONUCUNDA TESPİTLERİNİ SUNARLAR'



Sunumunda, "Kendi bünyemizde bulunan İş Sağlığı Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından da iç denetimler yapılmaktadır" diyen Kiraz, şöyle konuştu:



"8 teknik elemanla her hafta yeraltı ve yerüstü tesislerinde denetimimiz devam etmektedir. Bu denetim sonucu 2021 yılında toplam 46 kez denetim yapılmış olup tespit edilen hususlar denetim yapılan müesseselere gönderilmekte ve sonuçları takip edilmektedir. Aynı zamanda, kendi çalışma birimlerimiz de teknik eleman ve daimi nezaretçilerle birlikte de denetimler yapılmaktadır. Yine, iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri vasıtasıyla tüm yeraltı ve yerüstü tesislerinde 45'i A sınıfı, 52'si B sınıfı ve 80'i C sınıfı olmak üzere toplam 177 iş güvenliği uzmanı ve 3'ü kendi hekimimiz olmak üzere 16 işyeri hekimi görev yapmaktadır. İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri yapmış oldukları denetimler sonucunda tespit ve önerilerini noter onaylı deftere yazarak işveren vekiline sunarlar, tespitlerin yapılıp yapılmadığını takip ederler, önerilerinin."



'SÖZ KONUSU AYAĞIN OLDUĞU YERDE İHTİYAÇ KADAR HAVA BASILIYOR'



CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Bu kadar uzun yolu kat eden temiz hava var. Havanın izlediği yol boyunca havanın hız kontrolleri hangi cihazlarla yapılıyor. Bu hız kontrolü yapılan bölgelerde hangi aralıklarla işçiler ve personel var?" diye sorarken, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise "Havalandırma sisteminin yeterli ve etkili olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna, Kiraz, Amasra'daki ana aspiratörün 1978 yılında kurulduğunu belirterek, "Söz konusu ayağın olduğu yerde ihtiyaç kadar hava basılıyor. 3 bin 750 küp hava normal koşullarda ocağa basılıyor" diye cevap verdi.



'ORADAKİ OLAY ASPİRATÖRÜN KAPASİTESİNİN YETERSİZLİĞİ DEĞİL'



CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, "Havalandırma iyiyse neden bu kaza oldu?" diye sorması üzerine; Kiraz, mevzuatın aspiratörün her iki yön ile emiş yapabilmesini istediğini ve bunu sağlamak için aspiratörün değiştirilmek istendiğini kaydederek, "Yani oradaki olay aspiratörün kapasitesinin yetersizliği değil, mevzuata giren yeni hususun, hem emiş hem çekiş yapabilmesini sağlamak amacıyla" dedi. (DHA)