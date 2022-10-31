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Amasra'daki maden kazası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede

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#Bartın#Amasra#Maden
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 10:40

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin ifadeleri alınırken, adliyeye sevklerine başlandı. Gözaltındaki kişilere "İhmaller var, mevzuat gereği alınması gereken tedbirler neden alınmadı?" soruları soruldu.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında 41 madencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi için gözaltı kararı verildi. 24 kişi gözaltına alınırken, İstanbul'da bulunan 1 kişi ise daha sonra gözaltına alınacak.

Gözaltına alınan 24 kişinin Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. Gözaltındaki kişilere "İhmaller var, mevzuat gereği alınması gereken tedbirler neden alınmadı?" soruları soruldu. Emniyet, 242 sayfalık dosya hazırladı.

Bu sırada, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcı, 7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır dün yeniden maden sahasına girerek, incelemelerde bulunarak, mekanizasyon ve bilgisayar alanları ile görevli madencilerle görüştü. 3 saat süren incelemelerde heyet, yangının halen devam etmesi nedeniyle yer altına girmedi.

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Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından gözaltındakiler bugün emniyet müdürlüğünün yanındaki adliyeye sevk edilmeye başlandı. İlk olarak TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca ve maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevkler gün boyunca devam edecek.

2 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş ile elektromekanik başmühendisi Serkan Özdağan da adliyeye sevk edildi.

Amasradaki maden kazası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede


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#Bartın#Amasra#Maden

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